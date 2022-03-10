В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
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Следить за пульсом — не только во время тренировок Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем
Следить за пульсом — не только во время тренировок Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем
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