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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Россию продолжат поставлять иностранные лекарства от диабета
обновлено10 марта 2022

В Россию продолжат поставлять иностранные лекарства от диабета

В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение

В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение
О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский

«Я — кибердиабетик»

«Я — кибердиабетик»Как биохакинг облегчил жизнь диабетикам

«Я — кибердиабетик»

«Я — кибердиабетик»
Как биохакинг облегчил жизнь диабетикам

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Москвичи смогут бесплатно провериться на сахарный диабет

Дополнительно можно будет проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами и кардиологами

Москвичи смогут бесплатно провериться на сахарный диабет

Следить за пульсом — не только во время тренировок
Следить за пульсом — не только во время тренировок Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем
Следить за пульсом — не только во время тренировок

Следить за пульсом — не только во время тренировок
Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем

Как грязный воздух связан с развитием диабета

Каждый седьмой пациент заболел диабетом из-за неблагополучной экологической ситуации

Как грязный воздух связан с развитием диабета

У моего ребёнка диабет

У моего ребёнка диабетThe Village поговорил с мамой ребёнка, которому два года назад поставили диагноз «диабет первого типа»

У моего ребёнка диабет

У моего ребёнка диабет
The Village поговорил с мамой ребёнка, которому два года назад поставили диагноз «диабет первого типа»

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизньThe Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь
The Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона