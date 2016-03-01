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В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение
Интервью
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещениеО проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
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В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение
Интервью

В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский

«Я — кибердиабетик»
Личный опыт

«Я — кибердиабетик»Как биохакинг облегчил жизнь диабетикам

Личный опыт

«Я — кибердиабетик» Как биохакинг облегчил жизнь диабетикам

Новости

Минздрав признал питание россиян нерациональным

Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

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Новости

Минздрав признал питание россиян нерациональным Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению

Новости

Москвичи смогут бесплатно провериться на сахарный диабет

Дополнительно можно будет проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами и кардиологами

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Новости

Москвичи смогут бесплатно провериться на сахарный диабет Дополнительно можно будет проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами и кардиологами

Следить за пульсом — не только во время тренировок
Хорошая привычка
Следить за пульсом — не только во время тренировокЧтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем
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Следить за пульсом — не только во время тренировок
Хорошая привычка

Следить за пульсом — не только во время тренировок Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем

Новости

Как грязный воздух связан с развитием диабета

Каждый седьмой пациент заболел диабетом из-за неблагополучной экологической ситуации

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Новости

Как грязный воздух связан с развитием диабета Каждый седьмой пациент заболел диабетом из-за неблагополучной экологической ситуации

У моего ребёнка диабет
Личный опыт

У моего ребёнка диабетThe Village поговорил с мамой ребёнка, которому два года назад поставили диагноз «диабет первого типа»

Личный опыт

У моего ребёнка диабет The Village поговорил с мамой ребёнка, которому два года назад поставили диагноз «диабет первого типа»

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь
Что нового

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизньThe Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона

Что нового

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь The Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона