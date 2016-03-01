Интервью
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещениеО проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
Интервью
В России катастрофически не хватает лекарств. Все дело в курсе страны на импортозамещение О проблеме рассказывает детский онколог Александр Карачунский
Новости
Минздрав признал питание россиян нерациональным
Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
Новости
Минздрав признал питание россиян нерациональным Граждане едят слишком много соли и сахара, что приводит к массовому ожирению
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Москвичи смогут бесплатно провериться на сахарный диабет
Дополнительно можно будет проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами и кардиологами
Новости
Москвичи смогут бесплатно провериться на сахарный диабет Дополнительно можно будет проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами и кардиологами
Хорошая привычка
Следить за пульсом — не только во время тренировокЧтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем
Хорошая привычка
Следить за пульсом — не только во время тренировок Чтобы вовремя заметить и устранить проблемы со здоровьем
Новости
Как грязный воздух связан с развитием диабета
Каждый седьмой пациент заболел диабетом из-за неблагополучной экологической ситуации
Новости
Как грязный воздух связан с развитием диабета Каждый седьмой пациент заболел диабетом из-за неблагополучной экологической ситуации
Личный опыт
У моего ребёнка диабетThe Village поговорил с мамой ребёнка, которому два года назад поставили диагноз «диабет первого типа»
Личный опыт
У моего ребёнка диабет The Village поговорил с мамой ребёнка, которому два года назад поставили диагноз «диабет первого типа»
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Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизньThe Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона
Что нового