Roots United проведет в Москве вечеринку на засекреченной площадке
Хедлайнеры события также выступят в петербургском клубе Blank
Roots United проведет в Москве вечеринку на засекреченной площадке Хедлайнеры события также выступят в петербургском клубе Blank
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Открыт прием заявок начинающих диджеев на BURN Residency 2017
Победитель соревнования получит профессиональный контракт на 100 000 евро
Открыт прием заявок начинающих диджеев на BURN Residency 2017 Победитель соревнования получит профессиональный контракт на 100 000 евро
На что живут диджеи Московский диджей, который начал карьеру с вечеринок в провинции, а потом основал свой аудиопродакшен, рассказал о зарплате и тратах