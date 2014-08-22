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Roots United проведет в Москве вечеринку на засекреченной площадке

Хедлайнеры события также выступят в петербургском клубе Blank

Roots United проведет в Москве вечеринку на засекреченной площадке
Хедлайнеры события также выступят в петербургском клубе Blank

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

Открыт прием заявок начинающих диджеев на BURN Residency 2017

Победитель соревнования получит профессиональный контракт на 100 000 евро

Открыт прием заявок начинающих диджеев на BURN Residency 2017
Победитель соревнования получит профессиональный контракт на 100 000 евро

На что живут диджеи
На что живут диджеи Московский диджей, который начал карьеру с вечеринок в провинции, а потом основал свой аудиопродакшен, рассказал о зарплате и тратах
На что живут диджеи

На что живут диджеи
Московский диджей, который начал карьеру с вечеринок в провинции, а потом основал свой аудиопродакшен, рассказал о зарплате и тратах

Как диджеи зарабатывают миллионы
Как диджеи зарабатывают миллионы The Village разобрался с бумом EDM
Как диджеи зарабатывают миллионы

Как диджеи зарабатывают миллионы
The Village разобрался с бумом EDM