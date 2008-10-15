ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ Внешний облик человека, то, как он одет, и его стиль, явно имеют не последнее значение для посетителей этого прекрасного портала. Этот пост для тех, кто интересуется одеждой не только как потребитель, но и как потенциальный создатель.