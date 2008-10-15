Бренд «Юность» запустил конкурс для дизайнеров Победитель создаст лимитированную коллекцию
На что живут дизайнеры одежды Почему из инстаграма приходит мало покупателей, выгодно ли шить на российских фабриках и сколько можно заработать на вещах без размера
На что живут дизайнеры одежды Почему из инстаграма приходит мало покупателей, выгодно ли шить на российских фабриках и сколько можно заработать на вещах без размера
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
В магазине «Пюре» появилась коллекция, ориентированная на масс-маркет Совместный проект магазина «Пюре», -D-A-S-H- Store и четырех украинских дизайнеров предлагает вещи от 499 гривен, которые сшили на украинской фабрике.
В магазине «Пюре» появилась коллекция, ориентированная на масс-маркет Совместный проект магазина «Пюре», -D-A-S-H- Store и четырех украинских дизайнеров предлагает вещи от 499 гривен, которые сшили на украинской фабрике.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ Внешний облик человека, то, как он одет, и его стиль, явно имеют не последнее значение для посетителей этого прекрасного портала. Этот пост для тех, кто интересуется одеждой не только как потребитель, но и как потенциальный создатель.