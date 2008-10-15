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Бренд «Юность» запустил конкурс для дизайнеров

Победитель создаст лимитированную коллекцию

Бренд «Юность» запустил конкурс для дизайнеров
Победитель создаст лимитированную коллекцию

На что живут дизайнеры одежды
На что живут дизайнеры одежды Почему из инстаграма приходит мало покупателей, выгодно ли шить на российских фабриках и сколько можно заработать на вещах без размера
На что живут дизайнеры одежды

На что живут дизайнеры одежды
Почему из инстаграма приходит мало покупателей, выгодно ли шить на российских фабриках и сколько можно заработать на вещах без размера

Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов

Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов
В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.

В магазине «Пюре» появилась коллекция, ориентированная на масс-маркет Совместный проект магазина «Пюре», -D-A-S-H- Store и четырех украинских дизайнеров предлагает вещи от 499 гривен, которые сшили на украинской фабрике.

В магазине «Пюре» появилась коллекция, ориентированная на масс-маркет
Совместный проект магазина «Пюре», -D-A-S-H- Store и четырех украинских дизайнеров предлагает вещи от 499 гривен, которые сшили на украинской фабрике.

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна

День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна
Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.

ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ Внешний облик человека, то, как он одет, и его стиль, явно имеют не последнее значение для посетителей этого прекрасного портала. Этот пост для тех, кто интересуется одеждой не только как потребитель, но и как потенциальный создатель.

ГДЕ УЧИТЬСЯ НА ДИЗАЙНЕРА ОДЕЖДЫ
Внешний облик человека, то, как он одет, и его стиль, явно имеют не последнее значение для посетителей этого прекрасного портала. Этот пост для тех, кто интересуется одеждой не только как потребитель, но и как потенциальный создатель.