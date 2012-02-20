В магазине «Пюре» начали продавать коллекцию -D-A-S-H- Trade, которую создали четыре украинских дизайнера: Игорь Кикоть, Валерия Ковальская, Костя Омеля и Лилия Литковская. Каждый дизайнер придумал несколько моделей, а отшивали вещи на украинской фабрике, что заметно снизило их стоимость.

Основная идея проекта, по мнению его инициаторов -D-A-S-H- Store, — сделать дизайнерскую одежду доступной. Невысокую стоимость вещей определяет фабричное производство. Цены начинаются от 499 гривен, самыми дорогими предметами коллекции стали куртки Валерии Ковальской и платья Лилии Литковской за 949 гривен.

Подобный опыт у совладельцев магазина «Пюре» уже был — в похожем формате они сотрудничали с украинскими дизайнерами Машей Ревой, Валерией Ковальской и Сашей Каневским и некоторых из них снова пригласили в проект. Продолжение коллаборации планируется осенью, хотя организаторы не исключают выпуск небольшой коллекции к лету этого года.

Пока купить вещи из новой коллекции можно в онлайн-магазине -D-A-S-H- и магазине «Пюре», в планах организаторов продавать их и в других украинских магазинах.





Лилия Литковская, дизайнер: «В первую очередь, создавая модель для проекта, я думала о балансе. Было очень важно найти равновесие между дизайнерской мыслью и массовым производством. В результате я разработала универсальное платье для максимально широкой аудитории, которое можно носить и днем, и вечером. К тому же в нем есть маленькая дизайнерская изюминка. Мне кажется, что вся соль проекта именно в поиске этого баланса».

Таня Кремень, совладелица магазина «Пюре»: «Несмотря на то что у нас есть талантливые дизайнеры, устраиваются разные показы, глянец какой-то там трепыхается, без постоянного производства одежды это только пустая оболочка. Процессы суматошные и не отлаженные. Проект -D-A-S-H-, по сути, — это попытка смоделировать другое положение дел, когда цепочка логична и ясна: дизайнер придумал вещь, производитель пошил ее на фабрике, магазин ее продал. Довольны все: покупатель получит отличную вещь по приемлемой цене, причем придуманную дизайнером; а дизайнер выйдет на новый рынок. Дизайнерам полезно сотрудничать с масс-маркет брендами — вспомним несколько удачных совместных проектов — Lanvin для H&M, Comme des Garcons для Fred Perry, Castelbajac для Gola».

Даша Шаповалова, организатор Mercedes-Benz Fashion Week Kiev: «Украинскую модную индустрию спасет масс-маркет. Всё это время система моды на Украине функционировала недостаточно корректно: дизайнеры показывали одежду, которую они впоследствии не тиражировали. Продажа вещей клиентам — это прекрасно, но не похожа на настоящую коммерческую историю. Исключение составляли только единичные дизайнеры, и я понимаю почему: наладить процесс массового производства действительно нелегко. Именно поэтому мы решили взять эту обязанность на себя: я как один из идеологов проекта, а Татьяна Кремень и Виталий Муж как профессионалы в торговле и производстве одежды. Мы решили объединить свои усилия, чтобы больше людей открыли для себя одежду украинских дизайнеров».

Магазин «Пюре»

Рейтарская, 21/13

Время работы: с 11:00 до 21:00

Страница на Facebook

www.pure.kiev.ua