Новости
Магазин индивидуальных дизайн-проектов на любой бюджет
Клиент получит 3D-визуализации, чертежные материалы, смету и список отделочных материалов
Новости
Магазин индивидуальных дизайн-проектов на любой бюджет Клиент получит 3D-визуализации, чертежные материалы, смету и список отделочных материалов
Новости
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)
Получить интерьерное решение можно для конкретного дома
Новости
Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено) Получить интерьерное решение можно для конкретного дома
Дизайн-хак
Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в судеИнструкция, основанная на личном опыте читательницы The Village
Дизайн-хак
Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в суде Инструкция, основанная на личном опыте читательницы The Village
Дизайн-хак
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроитьРазбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах
Дизайн-хак
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить Разбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах
Дизайн-хак
9 ошибок, которые чаще всего допускают неопытные дизайнерыРазбираемся с электрикой, расположением дверей и раскладкой плитки
Дизайн-хак
9 ошибок, которые чаще всего допускают неопытные дизайнеры Разбираемся с электрикой, расположением дверей и раскладкой плитки
Квартира недели
Как выглядит квартира, дизайн-проект которой разрабатывали в онлайн-сервисеТри комнаты из двух, плитка ручной работы, зонирование мебелью и светом
Квартира недели
Как выглядит квартира, дизайн-проект которой разрабатывали в онлайн-сервисе Три комнаты из двух, плитка ручной работы, зонирование мебелью и светом
Квартира недели
Квартира архитектора в здании XVIII века в ЛефортовеМинималистичный интерьер, идеально вписанный в историческое окружение
Квартира недели
Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове Минималистичный интерьер, идеально вписанный в историческое окружение
Дом
Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEAThe Village узнал, как создатели сервиса Möbler стремятся сделать дизайн доступнее
Дом
Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA The Village узнал, как создатели сервиса Möbler стремятся сделать дизайн доступнее
Город
Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцуПетербургские кураторы собираются внедрить в типовой средней школе идеи молодых дизайнеров и узнать, повлияют ли нововведения на учебный процесс. The Village посмотрел, как проходит эксперимент.
Город