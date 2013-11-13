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Новости

Магазин индивидуальных дизайн-проектов на любой бюджет

Клиент получит 3D-визуализации, чертежные материалы, смету и список отделочных материалов

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Новости

Магазин индивидуальных дизайн-проектов на любой бюджет Клиент получит 3D-визуализации, чертежные материалы, смету и список отделочных материалов

Новости

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено)

Получить интерьерное решение можно для конкретного дома

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Новости

Готовые дизайн-проекты IKEA для типового жилья в России (обновлено) Получить интерьерное решение можно для конкретного дома

Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в суде
Дизайн-хак
Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в судеИнструкция, основанная на личном опыте читательницы The Village
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Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в суде
Дизайн-хак

Как составить договор с дизайнером, чтобы не пришлось разбираться в суде Инструкция, основанная на личном опыте читательницы The Village

Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить
Дизайн-хак
Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроитьРазбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах
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Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить
Дизайн-хак

Квартира со свободной планировкой: В чем подвох и как грамотно обустроить Разбираемся в нюансах технической документации и строительных нормативах

9 ошибок, которые чаще всего допускают неопытные дизайнеры
Дизайн-хак
9 ошибок, которые чаще всего допускают неопытные дизайнерыРазбираемся с электрикой, расположением дверей и раскладкой плитки
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9 ошибок, которые чаще всего допускают неопытные дизайнеры
Дизайн-хак

9 ошибок, которые чаще всего допускают неопытные дизайнеры Разбираемся с электрикой, расположением дверей и раскладкой плитки

Как выглядит квартира, дизайн-проект которой разрабатывали в онлайн-сервисе
Квартира недели
Как выглядит квартира, дизайн-проект которой разрабатывали в онлайн-сервисеТри комнаты из двух, плитка ручной работы, зонирование мебелью и светом
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Как выглядит квартира, дизайн-проект которой разрабатывали в онлайн-сервисе
Квартира недели

Как выглядит квартира, дизайн-проект которой разрабатывали в онлайн-сервисе Три комнаты из двух, плитка ручной работы, зонирование мебелью и светом

Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове
Квартира недели
Квартира архитектора в здании XVIII века в ЛефортовеМинималистичный интерьер, идеально вписанный в историческое окружение
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Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове
Квартира недели

Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове Минималистичный интерьер, идеально вписанный в историческое окружение

Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA
Дом
Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEAThe Village узнал, как создатели сервиса Möbler стремятся сделать дизайн доступнее
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Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA
Дом

Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA The Village узнал, как создатели сервиса Möbler стремятся сделать дизайн доступнее

Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу
Город
Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцуПетербургские кураторы собираются внедрить в типовой средней школе идеи молодых дизайнеров и узнать, повлияют ли нововведения на учебный процесс. The Village посмотрел, как проходит эксперимент.
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Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу
Город

Ориентация Север: Как переделать школу по скандинавскому образцу Петербургские кураторы собираются внедрить в типовой средней школе идеи молодых дизайнеров и узнать, повлияют ли нововведения на учебный процесс. The Village посмотрел, как проходит эксперимент.