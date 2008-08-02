«Хохловка Original»: Как открыть шоу-рум российских дизайнеров в центре Москвы Мария Потудина и Владимир Бердышев несколько раз пытались начать бизнес в интернете, но каждый раз всё складывалось неудачно. Потом они решились на офлайн-магазин. Он работает уже три года.