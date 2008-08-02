Выход в чат: Что надеть на конференс-колл, Zoom-встречу с коллегами и видеовечеринку с друзьями Новые правила видеоэтикета
Выход в чат: Что надеть на конференс-колл, Zoom-встречу с коллегами и видеовечеринку с друзьями Новые правила видеоэтикета
«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе» Амбициозный проект, объединивший концептуальные западные бренды и молодые российские марки
«Марсаков»: Универмаг одежды на «Хлебозаводе» Амбициозный проект, объединивший концептуальные западные бренды и молодые российские марки
I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up Дизайнер Даша Самкович — о выборе фабрик, организации продаж и новой медленной моде
I Am Studio: Как появился первый российский бренд одежды middle-up Дизайнер Даша Самкович — о выборе фабрик, организации продаж и новой медленной моде
«Вещи я не покупаю уже лет семь»Мы поговорили с пятью людьми, которые сами создают себе одежду
«Вещи я не покупаю уже лет семь» Мы поговорили с пятью людьми, которые сами создают себе одежду
«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде Выпускники Британки — о своих дебютных коллекциях, которые дают надежду на возрождение российской моды
«Схемы гравитационной силы чёрных дыр дали начало построению лекал» — молодые дизайнеры о новой моде Выпускники Британки — о своих дебютных коллекциях, которые дают надежду на возрождение российской моды
Emivi: Почему фотомодель начала шить кружевное бельё Фотомодель Эмилия Вишневская открыла ателье и занялась индивидуальным пошивом нижнего белья. Со временем бренд Emivi появился в розничной сети MonAmour и собственных магазинах.
Emivi: Почему фотомодель начала шить кружевное бельё Фотомодель Эмилия Вишневская открыла ателье и занялась индивидуальным пошивом нижнего белья. Со временем бренд Emivi появился в розничной сети MonAmour и собственных магазинах.
Начни бизнес: Магазин одежды H&F продолжает выяснять, как создать собственный небольшой бизнес. На этой неделе — магазин одежды.
Начни бизнес: Магазин одежды H&F продолжает выяснять, как создать собственный небольшой бизнес. На этой неделе — магазин одежды.
Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров Дизайнеры Анастасия Титовец и Рузанна Гукасян создали с коллегами кооперативный шоу-рум с модной одеждой. Пережив два переезда, они всё же смогли наладить работу и привлечь покупателей.
Backstage: Кооператив далёких от бизнеса дизайнеров Дизайнеры Анастасия Титовец и Рузанна Гукасян создали с коллегами кооперативный шоу-рум с модной одеждой. Пережив два переезда, они всё же смогли наладить работу и привлечь покупателей.
Российские дизайнеры теперь могут торговать на eBay
По словам гендиректора eBay в России Владимира Долгова, это пилотный проект, который может быть распространён и на других продавцов уже в следующем году
Производственный процесс: Как шьют футболки и толстовки H&F посетил фабрику в Ленинградской области, где шьют одежду для бренда Oh, my
Производственный процесс: Как шьют футболки и толстовки H&F посетил фабрику в Ленинградской области, где шьют одежду для бренда Oh, my
«Хохловка Original»: Как открыть шоу-рум российских дизайнеров в центре Москвы Мария Потудина и Владимир Бердышев несколько раз пытались начать бизнес в интернете, но каждый раз всё складывалось неудачно. Потом они решились на офлайн-магазин. Он работает уже три года.
«Хохловка Original»: Как открыть шоу-рум российских дизайнеров в центре Москвы Мария Потудина и Владимир Бердышев несколько раз пытались начать бизнес в интернете, но каждый раз всё складывалось неудачно. Потом они решились на офлайн-магазин. Он работает уже три года.
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Создатель марки одежды Oh, my Сергей Ковеленов В рубрике «Сделал сам» The Village беседует с создателями успешных проектов и стартапов в Москве и Петербурге. Сергей Ковеленов рассказал о том, как запустить свою линию одежды.
Продавец-консультант в Траффик Магазин дизайнерской одежды Траффик впервые дает открытую вакансию! Ladies & gentelmens, нам СРОЧНО нужен продавец-консультант!
Traffic blog Ladies & genlemen! У магазинов дизайнерской одежды Траффик и Траффик+ наконец-то появился свой блог. Теперь вы сможете постоянно находится в курсе всех происходящих событий.