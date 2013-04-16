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«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»
Где ты работаешь

«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте»Сотрудники Дома книги и головного офиса «ВКонтакте» — о работе в одном из самых известных зданий Петербурга

Где ты работаешь

«Я работаю в Доме Зингера на Невском проспекте» Сотрудники Дома книги и головного офиса «ВКонтакте» — о работе в одном из самых известных зданий Петербурга

Офис «ВКонтакте» в доме «Зингер»
Интерьер недели
Офис «ВКонтакте» в доме «Зингер»Офис отдела разработки «ВКонтакте» в доме «Зингер» — с зоной отдыха в стеклянной башне, переговорной, стилизованной под камеру пыток, и финской мебелью
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Офис «ВКонтакте» в доме «Зингер»
Интерьер недели

Офис «ВКонтакте» в доме «Зингер» Офис отдела разработки «ВКонтакте» в доме «Зингер» — с зоной отдыха в стеклянной башне, переговорной, стилизованной под камеру пыток, и финской мебелью

Город

Офис «ВКонтакте» могут выселить из дома «Зингер»

Администрация Петербурга расторгает договор аренды дома «Зингера». Это означает, что субарендаторы, в том числе «ВКонтакте», могут лишиться офисов в здании на Невском, 28

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Город

Офис «ВКонтакте» могут выселить из дома «Зингер» Администрация Петербурга расторгает договор аренды дома «Зингера». Это означает, что субарендаторы, в том числе «ВКонтакте», могут лишиться офисов в здании на Невском, 28

Ситуация
Тема недели: Уход Павла ДуроваПавел Дуров объявил о своем уходе с поста гендиректора «ВКонтакте». The Village собрал полезные советы Павла, рассказы о том, как он наехал на гаишника, и другие материалы по теме
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Ситуация

Тема недели: Уход Павла Дурова Павел Дуров объявил о своем уходе с поста гендиректора «ВКонтакте». The Village собрал полезные советы Павла, рассказы о том, как он наехал на гаишника, и другие материалы по теме

Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?
Есть вопрос
Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
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Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова?
Есть вопрос

Зависит ли подсветка купола дома «Зингер» от настроения Дурова? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Ситуация

Офис «ВКонтакте» обыскивала полиция

В офисе социальной сети «ВКонтакте» на 6-м этаже дома Зингера проходит обыск. В помещении сейчас находится около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и полиции.

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Ситуация

Офис «ВКонтакте» обыскивала полиция В офисе социальной сети «ВКонтакте» на 6-м этаже дома Зингера проходит обыск. В помещении сейчас находится около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и полиции.