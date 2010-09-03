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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Для сайтов про искусство появился специальный домен .art

С лета 2017 года он будет доступен для всех желающих

Для сайтов про искусство появился специальный домен .art

Суд отказался закрывать «зеркала» RuTracker

Своё решение суд объяснил тем, что истцы не указали доменное имя и адреса сайтов

Суд отказался закрывать «зеркала» RuTracker

Роскомнадзор собирается блокировать сайты вместе с их «зеркалами»

Сейчас судьи отказывают выносить решения по копиям сайтов из-за отсутствия соответствующих понятий в законе

Роскомнадзор собирается блокировать сайты вместе с их «зеркалами»

RuTracker.org хотят лишить домена

Правообладатели недовольны, что блокировка ресурса не принесла должного результата

RuTracker.org хотят лишить домена

Символизм Google, развитие 4D-печати и новая зарядка от Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Символизм Google, развитие 4D-печати и новая зарядка от Apple

У Москвы появятся собственные домены В международную организацию ICANN поданы заявки на регистрацию доменных зон москва и moscow, которые могут заработать уже в конце этого года.

У Москвы появятся собственные домены

Москва может получить свое доменное имя.MOSCOW В канун Дня города национальный регистратор доменных имен RU-CENTER инициировал проект создания городских доменов .MOSCOW и.МОСКВА для российской столицы. Такое предложение уже направлено мэру Юрию Лужкову и в профильные комитеты московского правительства, сообщает Хабрахабр.

Москва может получить свое доменное имя.MOSCOW