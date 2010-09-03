Для сайтов про искусство появился специальный домен .art
С лета 2017 года он будет доступен для всех желающих
Суд отказался закрывать «зеркала» RuTracker
Своё решение суд объяснил тем, что истцы не указали доменное имя и адреса сайтов
Роскомнадзор собирается блокировать сайты вместе с их «зеркалами»
Сейчас судьи отказывают выносить решения по копиям сайтов из-за отсутствия соответствующих понятий в законе
RuTracker.org хотят лишить домена
Правообладатели недовольны, что блокировка ресурса не принесла должного результата
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У Москвы появятся собственные домены В международную организацию ICANN поданы заявки на регистрацию доменных зон москва и moscow, которые могут заработать уже в конце этого года.
Москва может получить свое доменное имя.MOSCOW В канун Дня города национальный регистратор доменных имен RU-CENTER инициировал проект создания городских доменов .MOSCOW и.МОСКВА для российской столицы. Такое предложение уже направлено мэру Юрию Лужкову и в профильные комитеты московского правительства, сообщает Хабрахабр.