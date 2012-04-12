У Москвы появятся собственные домены В международную организацию ICANN поданы заявки на регистрацию доменных зон москва и moscow, которые могут заработать уже в конце этого года.
Скоро у Москвы могут появиться собственные доменные зоны: сегодня Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета подал заявки в систему ICANN — международную некоммерческую организацию, которая занимается доменными именами и IP-адресами в интернете, — на регистрацию доменных зон .moscow и .москва.
Как сообщает пресс-служба Фонда, в соответствии с требованиями ICANN, подали две заявки — на каждую из заявленных зон. Итоговый объем каждой без приложений составил почти 250 страниц — в них описаны технические, организационные и финансовые аспекты работы. За каждую заявку уплатили взнос 185 тысяч долларов.
До начала открытой регистрации часть доменных имен зарезервируют для правительственных нужд. Приоритет отдадут также компаниям и организациям, зарегистрированным в Москве. После премиальных регистраций имена начнут продавать всем желающим, а их стоимость постепенно снизится до обычных 600 рублей.
30 апреля поданные заявки должны опубликовать на сайте ICANN, затем их обсудят на уровне интернет-сообщества и представителей государств, а с середины июня по ноябрь пройдёт их техническая оценка.
У Москвы появился туристический сайт
Проверено электроникой: Правительство 2.0 в четырех городах мира
В подготовке заявки, в разработке правил и порядка запуска принимал участие столичный департамент информационных технологий, а его глава Артем Ермолаев вошел в попечительский совет Фонда. Инициатором создания отдельной московской зоны выступил национальный регистратор доменов Ru-Center: в сентябре 2010 года заработал сайт в поддержку московских доменов, где любой желающий мог оставить свою подпись в знак согласия с идеей. Сейчас на сайте 17 645 подписей.
Комментарии
зона .рф дубль два...
Тэги
Прочее