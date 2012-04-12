Как сообщает пресс-служба Фонда, в соответствии с требованиями ICANN, подали две заявки — на каждую из заявленных зон. Итоговый объем каждой без приложений составил почти 250 страниц — в них описаны технические, организационные и финансовые аспекты работы. За каждую заявку уплатили взнос 185 тысяч долларов.

До начала открытой регистрации часть доменных имен зарезервируют для правительственных нужд. Приоритет отдадут также компаниям и организациям, зарегистрированным в Москве. После премиальных регистраций имена начнут продавать всем желающим, а их стоимость постепенно снизится до обычных 600 рублей.

30 апреля поданные заявки должны опубликовать на сайте ICANN, затем их обсудят на уровне интернет-сообщества и представителей государств, а с середины июня по ноябрь пройдёт их техническая оценка.