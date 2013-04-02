Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой
Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом
ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам
Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор
ФАС возбудила дело из-за подорожания доменов .ru и .рф почти в два раза
Цена национальных доменов выросла летом 2017 года
ФАС возбудила дело из-за подорожания доменов .ru и .рф почти в два раза Цена национальных доменов выросла летом 2017 года
В работе сервиса Telegraph Дурова вновь произошел сбой
При попытке зайти на сайт выводится сообщение, что домен свободен для регистрации
В работе сервиса Telegraph Дурова вновь произошел сбой При попытке зайти на сайт выводится сообщение, что домен свободен для регистрации
RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок
Для этого надо подать заявку на сайте
RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок Для этого надо подать заявку на сайте
Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru
Сейчас права на него принадлежат владельцам «Золотой короны»
Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru Сейчас права на него принадлежат владельцам «Золотой короны»
Стоит ли покупать чужой домен «Красивый» адрес сайта может привлечь внимание аудитории, но, как правило, такие домены уже заняты. Директор компании-регистратора доменов REG.RU рассказал The Village, стоит ли их перекупать
Суд вернул домен «Имхонету»
До этого сервису пришлось переехать на другой сайт из-за судебного разбирательства с «Эксмо»
Суд вернул домен «Имхонету» До этого сервису пришлось переехать на другой сайт из-за судебного разбирательства с «Эксмо»
Рекомендательный сервис «Имхонет» переехал на другой домен из-за иска «Эксмо»
Компания планирует подать встречные жалобы
Рекомендательный сервис «Имхонет» переехал на другой домен из-за иска «Эксмо» Компания планирует подать встречные жалобы
Google запустила сервис регистрации доменов Теперь корпорация конкурирует ещё и с GoDaddy
Рунет оказался в пять раз целомудреннее остальной Сети
Лишь на 30 000 российских сайтах можно обнаружить эротическую или порнографическую информацию
Рунет оказался в пять раз целомудреннее остальной Сети Лишь на 30 000 российских сайтах можно обнаружить эротическую или порнографическую информацию
FAQ: Как зарегистрировать домен? Эксперты H&F продолжают отвечать на вопросы предпринимателей. На этот раз — о том, что нужно учесть при регистрации доменного имени.
Сайт «Кидалово от Eviterra.com» хотят продать за 156 000 рублей
Соответствующий лот выставлен на бирже Telderi
Сайт «Кидалово от Eviterra.com» хотят продать за 156 000 рублей Соответствующий лот выставлен на бирже Telderi
В конце года интернет-проекты для детей смогут переехать на специальный домен
Договор о создании интернет-зоны .ДЕТИ уже подписан с ICANN
В конце года интернет-проекты для детей смогут переехать на специальный домен Договор о создании интернет-зоны .ДЕТИ уже подписан с ICANN
Yahoo! устроила распродажу премиальных доменов
Компания так и не нашла применения нескольким сотням адресов, поэтому решила вернуть их интернету
Yahoo! устроила распродажу премиальных доменов Компания так и не нашла применения нескольким сотням адресов, поэтому решила вернуть их интернету
«Банки.ру» потратили свыше 5 млн рублей на домен Money.ru для ещё не придуманного проекта
По мнению покупателей, бренд Money.ru может подойти под страхование, фондовый рынок, ПИФы или пенсионные накопления
«Банки.ру» потратили свыше 5 млн рублей на домен Money.ru для ещё не придуманного проекта По мнению покупателей, бренд Money.ru может подойти под страхование, фондовый рынок, ПИФы или пенсионные накопления
Закрывшийся в феврале этого года сайт OpenSpace.ru объявил о продаже домена
Ранее владельцы ресурса обещали, что весь архив публикаций достанется редакции
Закрывшийся в феврале этого года сайт OpenSpace.ru объявил о продаже домена Ранее владельцы ресурса обещали, что весь архив публикаций достанется редакции
Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher
Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище
Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище
Россияне смогут передавать домены по наследству
Предполагается, что эта услуга будет полезна для предпринимателей