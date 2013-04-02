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Новости

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой

Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

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Новости

Zoom раскрывает персональные данные пользователей с нестандартной почтой Подумайте, прежде чем пользоваться видеосервисом

Новости

ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам

Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор

0
Новости

ФСБ получила право закрывать доступ к сайтам Разделегирование позволит блокировать домены быстрее, чем это делает Роскомнадзор

Новости

ФАС возбудила дело из-за подорожания доменов .ru и .рф почти в два раза

Цена национальных доменов выросла летом 2017 года

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Новости

ФАС возбудила дело из-за подорожания доменов .ru и .рф почти в два раза Цена национальных доменов выросла летом 2017 года

Новости

В работе сервиса Telegraph Дурова вновь произошел сбой

При попытке зайти на сайт выводится сообщение, что домен свободен для регистрации

0
Новости

В работе сервиса Telegraph Дурова вновь произошел сбой При попытке зайти на сайт выводится сообщение, что домен свободен для регистрации

Новости

RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок

Для этого надо подать заявку на сайте

0
Новости

RuTracker принимает заявки на создание личных «зеркал» для обхода блокировок Для этого надо подать заявку на сайте

Новости

Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru

Сейчас права на него принадлежат владельцам «Золотой короны»

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Новости

Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru Сейчас права на него принадлежат владельцам «Золотой короны»

Облако знаний
Стоит ли покупать чужой домен«Красивый» адрес сайта может привлечь внимание аудитории, но, как правило, такие домены уже заняты. Директор компании-регистратора доменов REG.RU рассказал The Village, стоит ли их перекупать
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Облако знаний

Стоит ли покупать чужой домен «Красивый» адрес сайта может привлечь внимание аудитории, но, как правило, такие домены уже заняты. Директор компании-регистратора доменов REG.RU рассказал The Village, стоит ли их перекупать

Новости

Суд вернул домен «Имхонету»

До этого сервису пришлось переехать на другой сайт из-за судебного разбирательства с «Эксмо»

0
Новости

Суд вернул домен «Имхонету» До этого сервису пришлось переехать на другой сайт из-за судебного разбирательства с «Эксмо»

Новости

Рекомендательный сервис «Имхонет» переехал на другой домен из-за иска «Эксмо»

Компания планирует подать встречные жалобы

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Новости

Рекомендательный сервис «Имхонет» переехал на другой домен из-за иска «Эксмо» Компания планирует подать встречные жалобы

Новости

Google запустила сервис регистрации доменов

Теперь корпорация конкурирует ещё и с GoDaddy

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Новости

Google запустила сервис регистрации доменов Теперь корпорация конкурирует ещё и с GoDaddy

Новости

Рунет оказался в пять раз целомудреннее остальной Сети

Лишь на 30 000 российских сайтах можно обнаружить эротическую или порнографическую информацию

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Новости

Рунет оказался в пять раз целомудреннее остальной Сети Лишь на 30 000 российских сайтах можно обнаружить эротическую или порнографическую информацию

FAQ: Как зарегистрировать домен?
Менеджмент
FAQ: Как зарегистрировать домен?Эксперты H&F продолжают отвечать на вопросы предпринимателей. На этот раз — о том, что нужно учесть при регистрации доменного имени.
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FAQ: Как зарегистрировать домен?
Менеджмент

FAQ: Как зарегистрировать домен? Эксперты H&F продолжают отвечать на вопросы предпринимателей. На этот раз — о том, что нужно учесть при регистрации доменного имени.

Новости

Сайт «Кидалово от Eviterra.com» хотят продать за 156 000 рублей

Соответствующий лот выставлен на бирже Telderi

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Новости

Сайт «Кидалово от Eviterra.com» хотят продать за 156 000 рублей Соответствующий лот выставлен на бирже Telderi

Новости

В конце года интернет-проекты для детей смогут переехать на специальный домен

Договор о создании интернет-зоны .ДЕТИ уже подписан с ICANN

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Новости

В конце года интернет-проекты для детей смогут переехать на специальный домен Договор о создании интернет-зоны .ДЕТИ уже подписан с ICANN

Новости

Yahoo! устроила распродажу премиальных доменов

Компания так и не нашла применения нескольким сотням адресов, поэтому решила вернуть их интернету

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Новости

Yahoo! устроила распродажу премиальных доменов Компания так и не нашла применения нескольким сотням адресов, поэтому решила вернуть их интернету

Новости

«Банки.ру» потратили свыше 5 млн рублей на домен Money.ru для ещё не придуманного проекта

По мнению покупателей, бренд Money.ru может подойти под страхование, фондовый рынок, ПИФы или пенсионные накопления

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Новости

«Банки.ру» потратили свыше 5 млн рублей на домен Money.ru для ещё не придуманного проекта По мнению покупателей, бренд Money.ru может подойти под страхование, фондовый рынок, ПИФы или пенсионные накопления

Новости

Закрывшийся в феврале этого года сайт OpenSpace.ru объявил о продаже домена

Ранее владельцы ресурса обещали, что весь архив публикаций достанется редакции

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Закрывшийся в феврале этого года сайт OpenSpace.ru объявил о продаже домена Ранее владельцы ресурса обещали, что весь архив публикаций достанется редакции

Новости

Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher

Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище

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Сертифицирующие кошерную продукцию организации выступили против создания домена .kosher Они не хотят, чтобы компания Kosher Marketing Assets в одиночку наживалась на иудейском своде законов о правильной пище

Новости

Россияне смогут передавать домены по наследству

Предполагается, что эта услуга будет полезна для предпринимателей

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Новости

Россияне смогут передавать домены по наследству Предполагается, что эта услуга будет полезна для предпринимателей

Новости

В интернете может появиться доменная зона .рус

Появится в интернете

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Новости

В интернете может появиться доменная зона .рус Появится в интернете