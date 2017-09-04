Facebook потребовала отдать ей домен facebook.ru Сейчас права на него принадлежат владельцам «Золотой короны»
Американская корпорация Facebook потребовала безвозмездно передать ей права на домен facebook.ru. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Права на этот домен с 2005 года принадлежат ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий») — головной структуре платежной системы «Золотая корона». В Facebook узнали, что с недавнего времени страница facebook.ru стала перенаправлять посетителей на сайт платежной системы.
В письме отмечается, что Facebook является правообладателем товарного знака facebook в различных написаниях, и использование доменного имени facebook.ru является совершенно неприемлемым.
Корпорация потребовала передать ей спорный домен до 30 сентября. В ЦФТ, в свою очередь, отметили, что за предыдущие 12 лет претензий от Facebook в отношении домена не поступало.