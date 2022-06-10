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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы Москва — Дубай

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на прямые рейсы Москва — Дубай

«Аэрофлот» начнет летать из Сочи в Дубай с 3 августа

«Аэрофлот» начнет летать из Сочи в Дубай с 3 августа

Хинштейн: Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признался в хищении
обновлено10 июня 2022

Хинштейн: Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признался в хищении

WCJ: Google начала вывозить российских сотрудников в Дубай
19 мая 2022

WCJ: Google начала вывозить российских сотрудников в Дубай

«Важные истории» нашли недвижимость российских политиков в Дубае
Расследование
4 мая 2022

«Важные истории» нашли недвижимость российских политиков в Дубае

Магазин Chanel в Москве обклеили стикерами с Гитлером
обновлено8 апреля 2022

Магазин Chanel в Москве обклеили стикерами с Гитлером

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)

В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов

«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах

Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury

Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Даблби» открыла кофейню в Дубае

Это первая российская кофейня в ОАЭ

«Даблби» открыла кофейню в Дубае

Бот для расставшихся, блокчейн в «М.Видео» и аэротакси в Дубае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Бот для расставшихся, блокчейн в «М.Видео» и аэротакси в Дубае

Россиянам теперь не надо будет получать визы в ОАЭ заранее

Их будут выдавать россиянам в аэропортах по прилету

Россиянам теперь не надо будет получать визы в ОАЭ заранее

Новая лаборатория Apple, уроки общения от Facebook и дубайский робокоп

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая лаборатория Apple, уроки общения от Facebook и дубайский робокоп

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

Как совместное потребление позволяет сэкономить миллионы
Как совместное потребление позволяет сэкономить миллионы Программист и эколог Денис Старк рассказал The Village, как экономика совместного потребления выручит россиян в кризис и почему, делясь с другими, любой экстраверт может стать богаче
Как совместное потребление позволяет сэкономить миллионы

Как совместное потребление позволяет сэкономить миллионы
Программист и эколог Денис Старк рассказал The Village, как экономика совместного потребления выручит россиян в кризис и почему, делясь с другими, любой экстраверт может стать богаче

Когда просыпаются и ложатся спать города
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города

Когда просыпаются и ложатся спать города
The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции

Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда
Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда Тайская пудра Lola, вьетнамский бульон из горького огурца и израильские водные войны — The Village узнал, как жители разных стран спасаются от жары
Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда

Как спасаются от жары жители Шри-Ланки, Израиля, Вьетнама и Таиланда
Тайская пудра Lola, вьетнамский бульон из горького огурца и израильские водные войны — The Village узнал, как жители разных стран спасаются от жары

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве

CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве
The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.

Дубай – летние сюрпризы С 17 июня по 7 августа 2010 в Дубай пройдет ставший уже традиционным летним праздником фестиваль «Дубай — летние сюрпризы».

Дубай – летние сюрпризы

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). &nbsp;При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...
5 лучших трипов в мае до 1000 долларов

5 лучших трипов в мае до 1000 долларов
Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). &nbsp;При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...