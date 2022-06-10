5 лучших трипов в мае до 1000 долларов Выбирая веселый трип хочется отдохнуть красиво, интересно, но дешево ). При всем этом, мы никогда не поедем в самые дешевые отели и будем искать оптимальные варианты размещения с нормальным сервисом. Про Египет за 100$, Тайланд за 300$ дальше ничего не будет, лучше сразу идти смотреть другие посты и сайты. Здесь я отобрал 5 самых интересных путешествий на майские, ограничив...