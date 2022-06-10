«Победа» открыла продажу билетов на рейсы в Дубай (обновлено)
В скором времени лоукостер намерен анонсировать новые направления полетов
Москва вошла в десятку городов мира с лучшим уровнем жизни
Эксперты оценили инфраструктуру, культурную жизнь и возможности трудоустройства в 100 мегаполисах
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
Научный экстремизм, посмертный клип Lil Peep и Фассбендер в сиквеле Kung Fury Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бот для расставшихся, блокчейн в «М.Видео» и аэротакси в Дубае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россиянам теперь не надо будет получать визы в ОАЭ заранее
Их будут выдавать россиянам в аэропортах по прилету
Новая лаборатория Apple, уроки общения от Facebook и дубайский робокоп
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга
20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей