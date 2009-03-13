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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального

Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Девять главных новогодних мест в Петербурге

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов

Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади

Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек Отрицание, отвага, фатализм
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек

Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек
Отрицание, отвага, фатализм

Сноубордист на Дворцовой площади

Видеозапись заезда опубликовали на Youtube

Сноубордист на Дворцовой площади

Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой ЛГБТ-акция на Дворцовой не продлилась и 15 минут. Активиста Кирилла Калугина увезли в полицейский участок; несколько десантников за сопротивление принял ОМОН.

Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой

Фоторепортаж: День Победы в Петербурге
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге

Фоторепортаж: День Победы в Петербурге
Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ Я&nbsp;отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
Я&nbsp;отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...