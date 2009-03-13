Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Как выглядит центр Петербурга перед протестной акцией, которую анонсировали сторонники Навального
Парад штурмовиков из «Звездных войн» на Дворцовой площади
Видео «Имперские амбиции» создал петербургский дизайнер Владислав Иванов
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек Отрицание, отвага, фатализм
Репортаж с Невского проспекта, на который вернулись Петры I, живые статуи и продавцы матрешек Отрицание, отвага, фатализм
Фото дня: Десантники пытались избить гей-активиста на Дворцовой ЛГБТ-акция на Дворцовой не продлилась и 15 минут. Активиста Кирилла Калугина увезли в полицейский участок; несколько десантников за сопротивление принял ОМОН.
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.
Фоторепортаж: День Победы в Петербурге Охапки красных гвоздик, георгиевские ленточки и слезы на глазах фронтовиков — фотограф The Village побывал на праздновании Дня Победы и посмотрел, как жители Северной столицы чествуют ветеранов.
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ Я отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...