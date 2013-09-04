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На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов

На территории выставки открылись как полноценные рестораны, так и небольшие кафе с едой навынос

На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов
На территории выставки открылись как полноценные рестораны, так и небольшие кафе с едой навынос

Владельцы «Едим стоя» открыли кафе Dizengof99

Идею проекта владельцы объясняют тремя словами — «еда как в Тель-Авиве»

Владельцы «Едим стоя» открыли кафе Dizengof99
Идею проекта владельцы объясняют тремя словами — «еда как в Тель-Авиве»

Меню Карло Греку в Leveldva, кафе Mr. Pit, киоск «Едим стоя» Мини-кофейня и магазин Camera Obscura и мини-маркеты АВ Daily — The Village об интересных открытиях недели

Меню Карло Греку в Leveldva, кафе Mr. Pit, киоск «Едим стоя»
Мини-кофейня и магазин Camera Obscura и мини-маркеты АВ Daily — The Village об интересных открытиях недели

В парке Горького открылся киоск «Едим стоя»

Кулинарный проект «Едим стоя», начинавший с участия в Городском маркете еды, открыл первое постоянное место в парке Горького

В парке Горького открылся киоск «Едим стоя»
Кулинарный проект «Едим стоя», начинавший с участия в Городском маркете еды, открыл первое постоянное место в парке Горького

Участники Городского маркета еды в Музее Москвы 21 и 22 июня
Участники Городского маркета еды в Музее Москвы 21 и 22 июня The Village — об участниках юбилейного Городского маркета еды, который пройдёт во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре
Участники Городского маркета еды в Музее Москвы 21 и 22 июня

Участники Городского маркета еды в Музее Москвы 21 и 22 июня
The Village — об участниках юбилейного Городского маркета еды, который пройдёт во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре

Уличная еда зимой: 20 кафе в центре
Уличная еда зимой: 20 кафе в центре Чуррос с шоколадом, бургер из органической говядины в бриоше, блины с артишоками и заварные вафли — The Village о том, что хорошего можно будет съесть на главных улицах Москвы на новогодних праздниках
Уличная еда зимой: 20 кафе в центре

Уличная еда зимой: 20 кафе в центре
Чуррос с шоколадом, бургер из органической говядины в бриоше, блины с артишоками и заварные вафли — The Village о том, что хорошего можно будет съесть на главных улицах Москвы на новогодних праздниках

Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста

Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть

Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста
Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть

«Едим стоя» собирают деньги на первого в России робота-шаурмиста

Московская лавка «Едим стоя» собирает деньги на робота-шаурмиста. Необходимая сумма — 250 000 рублей, сделать пожертвование можно на краудфандинг-сайте Planeta.ru.

«Едим стоя» собирают деньги на первого в России робота-шаурмиста
Московская лавка «Едим стоя» собирает деньги на робота-шаурмиста. Необходимая сумма — 250 000 рублей, сделать пожертвование можно на краудфандинг-сайте Planeta.ru.