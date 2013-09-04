На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов
На территории выставки открылись как полноценные рестораны, так и небольшие кафе с едой навынос
На ВДНХ открылись 11 новых кафе и ресторанов На территории выставки открылись как полноценные рестораны, так и небольшие кафе с едой навынос
Владельцы «Едим стоя» открыли кафе Dizengof99
Идею проекта владельцы объясняют тремя словами — «еда как в Тель-Авиве»
Владельцы «Едим стоя» открыли кафе Dizengof99 Идею проекта владельцы объясняют тремя словами — «еда как в Тель-Авиве»
Меню Карло Греку в Leveldva, кафе Mr. Pit, киоск «Едим стоя» Мини-кофейня и магазин Camera Obscura и мини-маркеты АВ Daily — The Village об интересных открытиях недели
В парке Горького открылся киоск «Едим стоя»
Кулинарный проект «Едим стоя», начинавший с участия в Городском маркете еды, открыл первое постоянное место в парке Горького
В парке Горького открылся киоск «Едим стоя» Кулинарный проект «Едим стоя», начинавший с участия в Городском маркете еды, открыл первое постоянное место в парке Горького
Участники Городского маркета еды в Музее Москвы 21 и 22 июня The Village — об участниках юбилейного Городского маркета еды, который пройдёт во дворе Музея Москвы на Зубовском бульваре
Уличная еда зимой: 20 кафе в центре Чуррос с шоколадом, бургер из органической говядины в бриоше, блины с артишоками и заварные вафли — The Village о том, что хорошего можно будет съесть на главных улицах Москвы на новогодних праздниках
Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста
Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть
Московская компания «Едим стоя» собирает средства на покупку первого в России робота-шаурмиста Его цена составляет около 600 000 рублей, половина из которых у компании уже есть
«Едим стоя» собирают деньги на первого в России робота-шаурмиста
Московская лавка «Едим стоя» собирает деньги на робота-шаурмиста. Необходимая сумма — 250 000 рублей, сделать пожертвование можно на краудфандинг-сайте Planeta.ru.