Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена
Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена
Сноудену продлили вид на жительство в России на два года
Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами
Сноудену продлили вид на жительство в России на два года Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами
Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Сноуден пожаловался на взлом смартфонов при помощи «смурфов»
По его словам, британские спецслужбы используют технологии АНБ для доступа к мобильным устройствам
Сноуден пожаловался на взлом смартфонов при помощи «смурфов» По его словам, британские спецслужбы используют технологии АНБ для доступа к мобильным устройствам
«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена» Миньоны на службе зла в Америке, десктоп-хоррор от Тимура Бекмамбетова и главный документальный фильм 2014 года — Настя Курганская посмотрела новинки проката
Сноуден обнародовал данные о попытках США взломать антивирусы «Лаборатории Касперского»
Таким образом страны хотели заполучить доступ к секретным данным клиентов компании
Сноуден обнародовал данные о попытках США взломать антивирусы «Лаборатории Касперского» Таким образом страны хотели заполучить доступ к секретным данным клиентов компании
Эдвард Сноуден — о своей жизни в Москве
Экс-сотрудник американских спецслужб рассказал, что ездит в метро и отказался от iPhone
Эдвард Сноуден — о своей жизни в Москве Экс-сотрудник американских спецслужб рассказал, что ездит в метро и отказался от iPhone
Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Правозащитник Данило Бакович (Freedom House) — о тяге властей к запретам и закрытом интернете The Village поговорил с представителем одной из самых известных правозащитных организаций о том, как государства во всём мире закрывают интернет и почему важно слово каждого человека
Сноуден получил вид на жительство в России
Бывший сотрудник спецслужб США получил вид на жительство сроком на три года
Сноуден получил вид на жительство в России Бывший сотрудник спецслужб США получил вид на жительство сроком на три года
Эдвард Сноуден призвал не пользоваться Dropbox
По его словам, сервис вовлечён в программу слежки за гражданами PRISM
Эдвард Сноуден призвал не пользоваться Dropbox По его словам, сервис вовлечён в программу слежки за гражданами PRISM
Оливер Стоун приобрёл права на экранизацию книги адвоката Эдварда Сноудена
Также для своей картины режиссёр использует книгу журналиста Люка Хардинга
Оливер Стоун приобрёл права на экранизацию книги адвоката Эдварда Сноудена Также для своей картины режиссёр использует книгу журналиста Люка Хардинга
The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов
Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой
The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой
Владимир Путин — об Эдварде Сноудене
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с беглым экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом
Владимир Путин — об Эдварде Сноудене Владимир Путин прокомментировал ситуацию с беглым экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом
Эдварду Сноудену посвятили комикс
В рисованной истории расскажут не только о жизни бывшего сотрудника американских спецслужб, но и о раскрытых им программах слежки за гражданами