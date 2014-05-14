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Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира

Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена

Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Также на премию номинировали живущего в России Эдварда Сноудена

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года

Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

Сноудену продлили вид на жительство в России на два года
Это позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами

Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Тест: Следят ли за вами в интернете?
Тест: Следят ли за вами в интернете? Узнайте о своих уязвимостях в сети
Тест: Следят ли за вами в интернете?

Тест: Следят ли за вами в интернете?
Узнайте о своих уязвимостях в сети

Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Сноуден пожаловался на взлом смартфонов при помощи «смурфов»

По его словам, британские спецслужбы используют технологии АНБ для доступа к мобильным устройствам

Сноуден пожаловался на взлом смартфонов при помощи «смурфов»
По его словам, британские спецслужбы используют технологии АНБ для доступа к мобильным устройствам

«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена»
«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена» Миньоны на службе зла в Америке, десктоп-хоррор от Тимура Бекмамбетова и главный документальный фильм 2014 года — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена»

«Миньоны», «Убрать из друзей», «Citizenfour: Правда Сноудена»
Миньоны на службе зла в Америке, десктоп-хоррор от Тимура Бекмамбетова и главный документальный фильм 2014 года — Настя Курганская посмотрела новинки проката

Сноуден обнародовал данные о попытках США взломать антивирусы «Лаборатории Касперского»

Таким образом страны хотели заполучить доступ к секретным данным клиентов компании

Сноуден обнародовал данные о попытках США взломать антивирусы «Лаборатории Касперского»
Таким образом страны хотели заполучить доступ к секретным данным клиентов компании

Эдвард Сноуден — о своей жизни в Москве

Экс-сотрудник американских спецслужб рассказал, что ездит в метро и отказался от iPhone

Эдвард Сноуден — о своей жизни в Москве
Экс-сотрудник американских спецслужб рассказал, что ездит в метро и отказался от iPhone

Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мессенджеры-паразиты, борьба с пиратами и премия Эдварда Сноудена
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Правозащитник Данило Бакович (Freedom House) — о тяге властей к запретам и закрытом интернете
Правозащитник Данило Бакович (Freedom House) — о тяге властей к запретам и закрытом интернете The Village поговорил с представителем одной из самых известных правозащитных организаций о том, как государства во всём мире закрывают интернет и почему важно слово каждого человека
Правозащитник Данило Бакович (Freedom House) — о тяге властей к запретам и закрытом интернете

Правозащитник Данило Бакович (Freedom House) — о тяге властей к запретам и закрытом интернете
The Village поговорил с представителем одной из самых известных правозащитных организаций о том, как государства во всём мире закрывают интернет и почему важно слово каждого человека

Сноуден получил вид на жительство в России

Бывший сотрудник спецслужб США получил вид на жительство сроком на три года

Сноуден получил вид на жительство в России
Бывший сотрудник спецслужб США получил вид на жительство сроком на три года

Эдвард Сноуден призвал не пользоваться Dropbox

По его словам, сервис вовлечён в программу слежки за гражданами PRISM

Эдвард Сноуден призвал не пользоваться Dropbox
По его словам, сервис вовлечён в программу слежки за гражданами PRISM

Оливер Стоун приобрёл права на экранизацию книги адвоката Эдварда Сноудена

Также для своей картины режиссёр использует книгу журналиста Люка Хардинга

Оливер Стоун приобрёл права на экранизацию книги адвоката Эдварда Сноудена
Также для своей картины режиссёр использует книгу журналиста Люка Хардинга

The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов

Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой

The Guardian начала работать с платформой для анонимных сливов
Газета призывает информаторов пользоваться специальной анонимизирующей системой

Владимир Путин — об Эдварде Сноудене

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с беглым экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом

Владимир Путин — об Эдварде Сноудене
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с беглым экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом

Эдварду Сноудену посвятили комикс

В рисованной истории расскажут не только о жизни бывшего сотрудника американских спецслужб, но и о раскрытых им программах слежки за гражданами

Эдварду Сноудену посвятили комикс
В рисованной истории расскажут не только о жизни бывшего сотрудника американских спецслужб, но и о раскрытых им программах слежки за гражданами

Sony Pictures выпустит фильм про Эдварда Сноудена

Его спродюсируют создатели Бондианы

Sony Pictures выпустит фильм про Эдварда Сноудена
Его спродюсируют создатели Бондианы

Big Bang Data: Что такое большие данные и как они изменят современные города
Big Bang Data: Что такое большие данные и как они изменят современные города Объяснение технологии будущего на нескучных примерах
Big Bang Data: Что такое большие данные и как они изменят современные города

Big Bang Data: Что такое большие данные и как они изменят современные города
Объяснение технологии будущего на нескучных примерах

Hopes Markets: Гнев США, опасения Газпромбанка и влиятельность Путина

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Гнев США, опасения Газпромбанка и влиятельность Путина
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

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