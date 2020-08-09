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МЫ В СОЦСЕТЯХ

На Воробьевых горах открылся аттракцион зиплайн
9 августа 2020

На Воробьевых горах открылся аттракцион зиплайн

В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park

Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки

В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты

В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

В Vernissage пройдет вечеринка, посвященная экстремальному спорту

Вечеринка начнется с выступления BMX-команды «Правда»

В Vernissage пройдет вечеринка, посвященная экстремальному спорту

Любимые экстремальные виды спорта российских туристов

Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска

Любимые экстремальные виды спорта российских туристов

На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу

Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые

На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу

С августа по октябрь в центре Москвы будет работать вейк-парк

Об этом The Village сообщили организаторы

С августа по октябрь в центре Москвы будет работать вейк-парк

В «Лужниках» появятся экстремальные аттракционы

Проект планируют сдать до конца 2017 года

В «Лужниках» появятся экстремальные аттракционы

Русский Человек-паук без страховки забирается на небоскреб в «Москва-Сити»

За восхождение на высотку Сергей Девляшов получил административный штраф

Русский Человек-паук без страховки забирается на небоскреб в «Москва-Сити»

Российские интернет-предприниматели запустили видеосервис для любителей экстрима Boldkit

Его монетизация основана на платном расширении доступной для загрузки видео памяти

Российские интернет-предприниматели запустили видеосервис для любителей экстрима Boldkit

RangeUP: Как создать сервис по продаже экстремальных туров без участия туроператоров
RangeUP: Как создать сервис по продаже экстремальных туров без участия туроператоров Несмотря на то что туриндустрия — сфера нестабильная, Сергей Задырака вложил $30 000 из личных сбережений в сервис бронирования экстремальных туров RangeUP.
RangeUP: Как создать сервис по продаже экстремальных туров без участия туроператоров

RangeUP: Как создать сервис по продаже экстремальных туров без участия туроператоров
Несмотря на то что туриндустрия — сфера нестабильная, Сергей Задырака вложил $30 000 из личных сбережений в сервис бронирования экстремальных туров RangeUP.

К лету в московских парках появятся ВМХ-рампы Префектура ВАО предложила любителям BMX самим спроектировать площадки для катания в Измайловском парке и «Сокольниках».

К лету в московских парках появятся ВМХ-рампы

В Москве построят площадки для занятий паркуром и брейк-дансом Столичное правительство впервые обратило внимание на экстремальные виды спорта и до 2016 года обещает построить специальные тренировочные площадки.

В Москве построят площадки для занятий паркуром и брейк-дансом

8 секунд свободного падения 8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет &nbsp;увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...

8 секунд свободного падения

Экстремальный ролик с фестиваля Avosnowfest Новый эдит про зимние виды спорта от Action Brothers, место съемок - Франция, Авориаз. 

Экстремальный ролик с фестиваля Avosnowfest

Encounter: Экстремальный Хэллоуин и не только Участники городской игры Encounter отметили День всех святых игрой "Halloween Night.". О том, как это - совместить жуть и экстрим, - рассказали бронзовые призеры сезона-2009, команда "PSS".

Encounter: Экстремальный Хэллоуин и не только

Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом) Многие из нас несут в себе мечту о полётах с самого детства.

Мне бы в небо (где и как прыгнуть с парашютом)