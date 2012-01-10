Первые площадки появятся в Измайловском парке и «Сокольниках», где уже давно проводят время фанаты ВМХ и горных велосипедов. Как рассказал газете руководитель велоклуба «32 спицы» Сергей Толубаев, экстремалы, как правило, сами создают площадки из досок, однако самодельные рампы быстро уничтожают столичные коммунальщики. Теперь велосипедисты смогут тренироваться в парках вполне законно.

Сегодня в Москве существует только одна официальная рампа для ВМХ — на Воробьевых горах, есть еще небольшая площадка, рассчитанная прежде всего на скейтеров, в парке Горького. Других открытых мест для трюков у велоэкстремалов нет. Как утверждают «Известия», велопарк площадью 300 кв. метров будет стоить около десяти миллионов рублей.