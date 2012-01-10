К лету в московских парках появятся ВМХ-рампы Префектура ВАО предложила любителям BMX самим спроектировать площадки для катания в Измайловском парке и «Сокольниках».
Еще в декабре велоэкстремалы обратились к московским чиновникам с предложением создать ВМХ-рампы в местных парках. Первой откликнулась префектура Восточного округа: там договорились, что велосипедисты сами спроектируют горки, препятствия, трамплины, а затем администрация построит их. В префектуре ВАО уверены, что эту инициативу с радостью подхватят и другие округа, сообщает газета «Известия».
Первые площадки появятся в Измайловском парке и «Сокольниках», где уже давно проводят время фанаты ВМХ и горных велосипедов. Как рассказал газете руководитель велоклуба «32 спицы» Сергей Толубаев, экстремалы, как правило, сами создают площадки из досок, однако самодельные рампы быстро уничтожают столичные коммунальщики. Теперь велосипедисты смогут тренироваться в парках вполне законно.
Сегодня в Москве существует только одна официальная рампа для ВМХ — на Воробьевых горах, есть еще небольшая площадка, рассчитанная прежде всего на скейтеров, в парке Горького. Других открытых мест для трюков у велоэкстремалов нет. Как утверждают «Известия», велопарк площадью 300 кв. метров будет стоить около десяти миллионов рублей.
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Комментарии
Я вот помню был маленький еще, играл в Tony Hawk Pro. Я понимаю, что скейты не бэмы, но тем не менее тогда я думал "Круть. Рампа в парке, в центре города, вааау".
Не прошло и 30 лет. как рампы стали появляться в Москве. Ура, товарищи!:)
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