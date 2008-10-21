8 секунд свободного падения 8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...