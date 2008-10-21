В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park
Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки
В Барвихе откроется новый веревочный парк Norway Park Планируются восемь трасс для разного уровня подготовки
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»
30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
В Москве пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» 30 и 31 марта на Малой арене «Лужников» выступят FMX-байкеры и BMX-велосипедисты
В Vernissage пройдет вечеринка, посвященная экстремальному спорту
Вечеринка начнется с выступления BMX-команды «Правда»
В Vernissage пройдет вечеринка, посвященная экстремальному спорту Вечеринка начнется с выступления BMX-команды «Правда»
Любимые экстремальные виды спорта российских туристов
Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска
Любимые экстремальные виды спорта российских туристов Половина россиян пробовали экстремальный вид спорта во время отпуска
На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу
Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые
На Воробьевых горах пройдут соревнования по каякингу Турнир по этому экстремальному виду спорта проводится в России впервые
С августа по октябрь в центре Москвы будет работать вейк-парк
Об этом The Village сообщили организаторы
С августа по октябрь в центре Москвы будет работать вейк-парк Об этом The Village сообщили организаторы
В «Лужниках» появятся экстремальные аттракционы Проект планируют сдать до конца 2017 года
Русский Человек-паук без страховки забирается на небоскреб в «Москва-Сити»
За восхождение на высотку Сергей Девляшов получил административный штраф
Русский Человек-паук без страховки забирается на небоскреб в «Москва-Сити» За восхождение на высотку Сергей Девляшов получил административный штраф
Российские интернет-предприниматели запустили видеосервис для любителей экстрима Boldkit
Его монетизация основана на платном расширении доступной для загрузки видео памяти