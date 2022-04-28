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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

обновлено

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

Разрешить школьникам пересдать ЕГЭ в течение месяца
Предложение дня
28 апреля 2022

Разрешить школьникам пересдать ЕГЭ в течение месяца

7 марта 2021

Студенты российских вузов смогут сдавать дистанционные экзамены с помощью биометрии

обновлено25 ноября 2020

Итоговое сочинение в школах перенесли с декабря на апрель

3 августа 2020

Двое школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)

Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем

Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)

Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции

И что они думают о дистанционной подготовке

Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом

Социальная дистанция и полная изоляция

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Новый опыт для студентов

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ

С металлоискателями и камерами

Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ

Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн

Занятия пройдут по пяти предметам

Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн

Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте»

Баллы публикуются одновременно с официальным порталом ЕГЭ

Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте»

«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим

Экзамен составлен в виде теста из 10 вопросов

«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим

Одиннадцатиклассники — о том, как готовиться к ЕГЭ
Одиннадцатиклассники — о том, как готовиться к ЕГЭ Расписание, геймификация и отдых как важная часть подготовки
Одиннадцатиклассники — о том, как готовиться к ЕГЭ

Одиннадцатиклассники — о том, как готовиться к ЕГЭ
Расписание, геймификация и отдых как важная часть подготовки

На ЕГЭ и ОГЭ теперь можно записаться только онлайн

Услуга доступна на сайте мэрии Москвы

На ЕГЭ и ОГЭ теперь можно записаться только онлайн

В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку

В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Усложнить экзамен по вождению

Такой формат экзамена будет более строгим

Усложнить экзамен по вождению

МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам

Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку

МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам

«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам

Он станет заменой для сервиса «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад

«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам

Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года

Рособрнадзор также рассказал о самых молодых участниках экзамена

Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года

Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ
Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ Волнение, запрет на шпаргалки и подготовка — как проходят экзамены, когда у тебя уже есть высшее образование, работа и семья
Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ

Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ
Волнение, запрет на шпаргалки и подготовка — как проходят экзамены, когда у тебя уже есть высшее образование, работа и семья

Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ

Ведомство настаивает на том, что экзамен прошел без нарушений

Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ

В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку

Сдать его ученики смогут уже в 2019 году

В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку

Общежития МГУ закроют на время ЧМ-2018

У инициативной группы университета есть доказательства возможного выселения

Общежития МГУ закроют на время ЧМ-2018

На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть

Словесники поддержали добавление устной части на экзамене

На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть

«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ

Курсы будут вести преподаватели профильных направлений и авторы учебных пособий

«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ

Ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению»

Экзамен объединит знания учеников по истории, географии, художественной культуре и литературе

Ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению»

Рособрнадзор собирается хранить записи устных ответов с ЕГЭ

Первым делом ведомство обеспечит доступ к ответам по иностранным языкам

Рособрнадзор собирается хранить записи устных ответов с ЕГЭ

Вернуть письменные экзамены при поступлении в вузы

Также по мнению министра образоваения, надо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам после школы

Вернуть письменные экзамены при поступлении в вузы

Из ЕГЭ по физике, химии и биологии уберут тестовую часть

Новые правила начнут действовать в 2017 году

Из ЕГЭ по физике, химии и биологии уберут тестовую часть