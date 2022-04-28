На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания
В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права
Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)
Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем
Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции
И что они думают о дистанционной подготовке
Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом
Социальная дистанция и полная изоляция
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ
С металлоискателями и камерами
Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте»
Баллы публикуются одновременно с официальным порталом ЕГЭ
«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим
Экзамен составлен в виде теста из 10 вопросов
Одиннадцатиклассники — о том, как готовиться к ЕГЭ Расписание, геймификация и отдых как важная часть подготовки
В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку
МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам
Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку
«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам
Он станет заменой для сервиса «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад
Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года
Рособрнадзор также рассказал о самых молодых участниках экзамена
Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ Волнение, запрет на шпаргалки и подготовка — как проходят экзамены, когда у тебя уже есть высшее образование, работа и семья
Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ
Ведомство настаивает на том, что экзамен прошел без нарушений
Общежития МГУ закроют на время ЧМ-2018
У инициативной группы университета есть доказательства возможного выселения
На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть
Словесники поддержали добавление устной части на экзамене
«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ
Курсы будут вести преподаватели профильных направлений и авторы учебных пособий
Ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению»
Экзамен объединит знания учеников по истории, географии, художественной культуре и литературе
Рособрнадзор собирается хранить записи устных ответов с ЕГЭ
Первым делом ведомство обеспечит доступ к ответам по иностранным языкам
Вернуть письменные экзамены при поступлении в вузы
Также по мнению министра образоваения, надо ввести дополнительную оценку знаний учеников по всем предметам после школы
Из ЕГЭ по физике, химии и биологии уберут тестовую часть
Новые правила начнут действовать в 2017 году