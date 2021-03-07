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2021-03-07T13:56:25.000+03:00
7 марта 2021
Студенты российских вузов смогут сдавать дистанционные экзамены с помощью биометрии
2020-11-25T18:02:14.000+03:00
обновлено
25 ноября 2020
Итоговое сочинение в школах перенесли с декабря на апрель
2020-08-03T15:36:26.000+03:00
3 августа 2020
Двое школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов
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