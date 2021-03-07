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7 марта 2021

Студенты российских вузов смогут сдавать дистанционные экзамены с помощью биометрии

обновлено25 ноября 2020

Итоговое сочинение в школах перенесли с декабря на апрель

3 августа 2020

Двое школьников сдали ЕГЭ на 400 баллов