Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)
Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем
Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено) Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем
Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции
И что они думают о дистанционной подготовке
Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции И что они думают о дистанционной подготовке
Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом
Социальная дистанция и полная изоляция
Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом Социальная дистанция и полная изоляция
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам
Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн Занятия пройдут по пяти предметам
Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте»
Баллы публикуются одновременно с официальным порталом ЕГЭ
Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте» Баллы публикуются одновременно с официальным порталом ЕГЭ
«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим
Экзамен составлен в виде теста из 10 вопросов
«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим Экзамен составлен в виде теста из 10 вопросов
В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку
В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку
Усложнить экзамен по вождению Такой формат экзамена будет более строгим
МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам
Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку
МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку
«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам
Он станет заменой для сервиса «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад
«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам Он станет заменой для сервиса «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад
Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года
Рособрнадзор также рассказал о самых молодых участниках экзамена
Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года Рособрнадзор также рассказал о самых молодых участниках экзамена
Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ Волнение, запрет на шпаргалки и подготовка — как проходят экзамены, когда у тебя уже есть высшее образование, работа и семья
Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ
Ведомство настаивает на том, что экзамен прошел без нарушений
Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ Ведомство настаивает на том, что экзамен прошел без нарушений
В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку Сдать его ученики смогут уже в 2019 году
На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть
Словесники поддержали добавление устной части на экзамене
На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть Словесники поддержали добавление устной части на экзамене
«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ
Курсы будут вести преподаватели профильных направлений и авторы учебных пособий
«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ
Курсы будут вести преподаватели профильных направлений и авторы учебных пособий
Ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению»
Экзамен объединит знания учеников по истории, географии, художественной культуре и литературе