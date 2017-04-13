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Сколько стоит сдать ЕГЭ на 100 баллов в Екатеринбурге в 2022 году?
Промо
Сколько стоит сдать ЕГЭ на 100 баллов в Екатеринбурге в 2022 году?
Сколько стоит сдать ЕГЭ на 100 баллов в Екатеринбурге в 2022 году?
Промо

Сколько стоит сдать ЕГЭ на 100 баллов в Екатеринбурге в 2022 году?

«Респект маме за шикарный нос»: дети и родители заполняют анкеты на знание друг друга
Спецпроект
«Респект маме за шикарный нос»: дети и родители заполняют анкеты на знание друг друга
«Респект маме за шикарный нос»: дети и родители заполняют анкеты на знание друг друга
Спецпроект

«Респект маме за шикарный нос»: дети и родители заполняют анкеты на знание друг друга

Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)

Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем

Начало ЕГЭ перенесли на 29 июня (обновлено)
Школьникам, которые не собираются поступать в вузы, экзамены отменят совсем

Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции

И что они думают о дистанционной подготовке

Что пугает выпускников школ в экзаменах во время самоизоляции
И что они думают о дистанционной подготовке

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом

Социальная дистанция и полная изоляция

Начинать уроки и перемены в каждом классе в разное время и сидеть на экзаменах зигзагом
Социальная дистанция и полная изоляция

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире

Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

«Яндекс» открыл «Школу» с уроками в прямом эфире
Видеолекции по 15 предметам и подготовка к выпускным экзаменам

Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн

Занятия пройдут по пяти предметам

Одиннадцатиклассников бесплатно подготовят к ЕГЭ онлайн
Занятия пройдут по пяти предметам

Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте»

Баллы публикуются одновременно с официальным порталом ЕГЭ

Результаты ЕГЭ теперь можно узнать во «ВКонтакте»
Баллы публикуются одновременно с официальным порталом ЕГЭ

«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим

Экзамен составлен в виде теста из 10 вопросов

«Почта Mail.ru» предложила решить пробный ЕГЭ всем желающим
Экзамен составлен в виде теста из 10 вопросов

В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку

В России изменили правила сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Для учеников 9-х классов станет обязательным собеседование по русскому языку

Усложнить экзамен по вождению

Такой формат экзамена будет более строгим

Усложнить экзамен по вождению
Такой формат экзамена будет более строгим

МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам

Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку

МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам
Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку

«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам

Он станет заменой для сервиса «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад

«Яндекс» запустил обновленный сервис для подготовки к школьным экзаменам
Он станет заменой для сервиса «Яндекс.ЕГЭ», который был запущен восемь лет назад

Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года

Рособрнадзор также рассказал о самых молодых участниках экзамена

Сколько лет самому пожилому участнику ЕГЭ 2018 года
Рособрнадзор также рассказал о самых молодых участниках экзамена

Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ
Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ Волнение, запрет на шпаргалки и подготовка — как проходят экзамены, когда у тебя уже есть высшее образование, работа и семья
Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ

Как и зачем взрослые сдают ЕГЭ
Волнение, запрет на шпаргалки и подготовка — как проходят экзамены, когда у тебя уже есть высшее образование, работа и семья

Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ

Ведомство настаивает на том, что экзамен прошел без нарушений

Рособрнадзор подаст в суд на учителя, заявившего об утечках заданий ЕГЭ
Ведомство настаивает на том, что экзамен прошел без нарушений

В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку

Сдать его ученики смогут уже в 2019 году

В ЕГЭ добавят экзамен по китайскому языку
Сдать его ученики смогут уже в 2019 году

На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть

Словесники поддержали добавление устной части на экзамене

На ЕГЭ по литературе могут ввести чтение стихотворений наизусть
Словесники поддержали добавление устной части на экзамене

«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ

Курсы будут вести преподаватели профильных направлений и авторы учебных пособий

«Яндекс» запустил бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ
Курсы будут вести преподаватели профильных направлений и авторы учебных пособий

Ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению»

Экзамен объединит знания учеников по истории, географии, художественной культуре и литературе

Ввести обязательный ЕГЭ по «Россиеведению»
Экзамен объединит знания учеников по истории, географии, художественной культуре и литературе