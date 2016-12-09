«Слушатели электроники — индивидуалисты»: Ник Завриев — об электронной музыке в СССР Интервью с автором «Планетроники» — лучшего русскоязычного подкаста о музыке
Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены
Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann
Alfa Future People объявил первых участников дип-сцены Лайн-ап пополнили Ame, Seth Schwarz, Be Svendsen и Alex Niggemann
Петербуржец купил «умный бойлер». Прибор работал со сбоями из-за блокировок Telegram
Об этом клиенту рассказали представители компании-производителя
Петербуржец купил «умный бойлер». Прибор работал со сбоями из-за блокировок Telegram Об этом клиенту рассказали представители компании-производителя
СМИ: Компания «Кей» покидает рынок. Магазины закроют или передадут сети DNS
«Кей» был одним из первых продавцов электроники в Петербурге. Сейчас сеть насчитывает 20 магазинов в городе
СМИ: Компания «Кей» покидает рынок. Магазины закроют или передадут сети DNS «Кей» был одним из первых продавцов электроники в Петербурге. Сейчас сеть насчитывает 20 магазинов в городе
В России набирает популярность продажа смартфонов в Trade-in
Во втором квартале 2018 года россияне обменяли почти 100 тысяч смартфонов в «Евросети» и «Связном»
В России набирает популярность продажа смартфонов в Trade-in Во втором квартале 2018 года россияне обменяли почти 100 тысяч смартфонов в «Евросети» и «Связном»
Сеть «220 вольт» открыла передвижные магазины-контейнеры
Торговые точки можно перемещать в поисках более выгодного расположения для продаж
Сеть «220 вольт» открыла передвижные магазины-контейнеры Торговые точки можно перемещать в поисках более выгодного расположения для продаж
ФНС сообщила о незаконной работе «популярного интернет-магазина»
Накануне в офисе онлайн-магазина «Плеер.ру» прошли обыски
ФНС сообщила о незаконной работе «популярного интернет-магазина» Накануне в офисе онлайн-магазина «Плеер.ру» прошли обыски
В школах хотят полностью заменить учебники на электронные устройства
Нововведение рассматривают в рамках проекта «Цифровая школа»
В школах хотят полностью заменить учебники на электронные устройства Нововведение рассматривают в рамках проекта «Цифровая школа»
Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля
Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации
Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации
«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо»
Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей
«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей
Сеть Media Markt сократит площадь петербургских магазинов
Освободившиеся площади займет «Эльдорадо»
Сеть Media Markt сократит площадь петербургских магазинов Освободившиеся площади займет «Эльдорадо»
В России впервые за пять лет выросли продажи ноутбуков Покупатели перестают выбирать планшеты
6 сервисов Trade-in: Как поменять старый смартфон или ноутбук на новый Сравниваем условия и подсчитываем выгоду
Приложение «Яндекс.Дзен», падение биткоина и потери киноиндустрии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Приложение «Яндекс.Дзен», падение биткоина и потери киноиндустрии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Почта России» начала продавать электронику Об этом сообщает газета «Коммерсантъ»
Во всех гипермаркетах Metro в России откроются магазины Media Markt
Сейчас проект «магазин в магазине» работает в четырех центрах Metro
Во всех гипермаркетах Metro в России откроются магазины Media Markt Сейчас проект «магазин в магазине» работает в четырех центрах Metro
Сажать за кражу электроэнергии
Максимальное наказание за это может составить до шести лет лишения свободы
Сажать за кражу электроэнергии Максимальное наказание за это может составить до шести лет лишения свободы
ФАС начала новую проверку в отношении Lenovo
На этот раз регулятор заподозрил компанию в ограничении конкуренции при обслуживании техники в сервисных центрах
ФАС начала новую проверку в отношении Lenovo На этот раз регулятор заподозрил компанию в ограничении конкуренции при обслуживании техники в сервисных центрах
«Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»
Покупатель сетей надеется, что объединенная компания достигнет годовой выручки в триллион рублей
«Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео» Покупатель сетей надеется, что объединенная компания достигнет годовой выручки в триллион рублей
У сети магазинов «Эльдорадо» сменился владелец
Теперь компания принадлежит инвесторам, связанным с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых и Шишханова