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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни

Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни