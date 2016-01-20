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Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестивальThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Рецепты шефов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
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Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Рецепты шефов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Открытия недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в МосквеThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве
Открытия недели

Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Новое место

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни

Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд

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Новое место

В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд