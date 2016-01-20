Открытия недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестивальThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Рецепты шефов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Рецепты шефов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Открытия недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в МосквеThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Крабы и вино, кондитерская от автора I Like Wine и ещё два новых ресторана в Москве The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Новое место
В ресторане Elements пройдёт фестиваль корейской кухни
Шеф-повар Elements Артём Мартиросов подготовил специальный дегустационный сет, состоящий из шести блюд
Новое место