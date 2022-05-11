Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журнала Чем украинский Esquire будет отличаться от российского и американского, как делали первый номер и что будет в следующих — об этом главный редактор журнала Алексей Тарасов рассказал The Village.