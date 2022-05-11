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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и «Домашнего очага» в России
обновлено11 мая 2022

Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и «Домашнего очага» в России

На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»

Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева

На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации

Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев

В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова

Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев

Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов

После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire

Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов

Игорь Садреев — о своём увольнении из Esquire

Садреев покинет пост главного редактора 12 августа, когда будет готов сентябрьский номер

Игорь Садреев — о своём увольнении из Esquire

Сайт Esquire перезапустился

На сайте сделали редизайн

Сайт Esquire перезапустился

Esquire внесён в реестр запрещённых сайтов

Роскомнадзор внёс Esquire в реестр запрещённых сайтов за материал о марихуане, опубликованный в 2010 году

Esquire внесён в реестр запрещённых сайтов

Фестиваль «Книги в парках» закрывает сезон

3 ноября в парке искусств «Музеон» состоится последний в 2012 году фестиваль «Книги в парках».

Фестиваль «Книги в парках» закрывает сезон

Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журнала Чем украинский Esquire будет отличаться от российского и американского, как делали первый номер и что будет в следующих — об этом главный редактор журнала Алексей Тарасов рассказал The Village.

Прямая речь: Главред украинского Esquire Алексей Тарасов об авторах, героях и читателях журнала

Esquire открыл фотовыставку и онлайн-галерею Dust and Scratches В ММСИ на Гоголевском бульваре открылась выставка Dust and Scratches — премьера одноименной онлайн-галереи современной фотографии, созданной авторами русского Esquire.

Esquire открыл фотовыставку и онлайн-галерею Dust and Scratches

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

Реклама Esquire сорвалась
Реклама Esquire сорвалась Сегодня в центре Москвы на Сущевском валу был сорван рекламный плакат журнала Esquire со слоганом «Зачем балерины и геи вступают в "Единую Россию"?» с изображением Дэвида Боуи.&nbsp;
Реклама Esquire сорвалась

Реклама Esquire сорвалась
Сегодня в центре Москвы на Сущевском валу был сорван рекламный плакат журнала Esquire со слоганом «Зачем балерины и геи вступают в "Единую Россию"?» с изображением Дэвида Боуи.&nbsp;