У русского Esquire поразительно мало общего с американской легковесной версией для джентльменов, и не последнее место в редакционной политике занимает особенное, вдумчивое отношение к актуальной фотографии.

Десятки разворотов журнала традиционно занимают портреты, истории и проекты, которые получают международное признание и призы на фотофестивалях. Пейзажная серия, созданная с помощью Google Street View, в рамках одного номера может дополняться серией портретов меланхоличных подростков или масштабными панорамами нефтяных вышек. И все это разные грани современной фотографии: нынешнюю картину мира формируют тысячи художников, делающие серии с посланием, а не разрозненные удачные снимки. Выборка Dust and Scratches — это и манифест эстетики российского Esquire в форме выставки, и одновременно наблюдение за тем, как фотография работает интереснейшим медиумом, повествующим о жизни вокруг нас. Экспозиция, созданная сотрудниками журнала, впервые обращается к нам не как к читателям, а как зрителям и потенциальным покупателям. Узнаваемые снимки лишены привычных вводных историй и журнальной верстки, порой увеличены до монументальных размеров и превращаются в полноценные произведения визуального искусства, смотреть на которые в музее куда логичнее, чем на глянцевых страницах. События недели: Герои фильма Sound of Noise в «16 тоннах», Best of Russia, зимний книжный фестиваль На «Винзаводе» показывают «Лучшие фотографии России»

В экспозицию вошло 147 фоторабот, выбранных арт-директором Esquire Максимом Никаноровым. Эти кадры либо публиковались в журнале, либо сделаны авторами, с которыми отечественная редакция тесно работает. Как обычно бывает в сборных выставках, именитые документалисты Пьеро Мартинелло и Эрик Рефнер соседствуют с малоизвестными дебютантами. The Village выбрал пять фотографов, представленных на выставке, чьи работы теперь можно еще и купить онлайн с доставкой на дом.

Американский фотограф Джек Рэдклифф снимает уже несколько десятилетий на черно-белую пленку близких ему людей — друзей, собственную семью, соседей и тех, с кем успел сблизиться во время карьеры. Некоторые его проекты длятся десятилетие, а то и дольше — например, его знаменитая документальная история о взрослении дочки Элисон документирует жизненные фазы каждого человека: от беспомощного и нуждающегося в родителях ребенка до подростка-бунтаря и независимого взрослого, не повторяющего никого из своей семьи. Личное, интимное, сокровенное подано в фотографиях Рэдклиффа совершенно особым образом: динамичные контрастные кадры со сложной композицией и несколькими героями создают ощущение присутствия в самой сердцевине каждой из снятых им историй.













Фотограф из Нью-Йорка Эми Таучетт несколько лет наблюдает за родным городом через его прохожих: на снимках Таучетт многонациональный город, где смешались люди всех возрастов, ценностей и кровей, выглядит предельно органично. Кроме воссоздания человеческого образа современного мегаполиса Таучетт сняла запомнившуюся многим фотосерию об артистке бурлеск-шоу, которая, как и многие люди сцены, живет меж двух огней — скромная личная квартира с маленькой собачкой и место на сцене в лучах софитов перед невзыскательной публикой, кастинги, ежедневные заботы и одиночество. Застрявший где-то между фильмом «Турне» Матье Амальрика и знаменитыми документальными сериями о стриптизершах магнумовского фотографа Сьюзен Мейселас, проект Shoot the Arrow — это история о шоу-бизнесе без больших надежд и о скромной звезде с голливудской личной драмой.







Голландская школа фотографии, одна из самых сильных и интересных в Европе, представлена на выставке в том числе и работами Йероена Хофмана — востребованного автора, пример которого наглядно показывает, как стирается грань между коммерческой и документальной фотографией. В Esquire публиковалась его история с фотопортретами шахтеров: черные от сажи лица полуголых суровых мужчин на фоне гардеробных шкафчиков. Но с таким же успехом Хофман снимает и панорамные пейзажи голландской природы, полунамекающие на традиции Брейгеля, звезд спорта, дизайнеров и политиков для разворотов европейских журналов и рекламу с футболистами. Почти неизменны фронтальные портреты, мягкий фон и чистые светлые тона — явная примета современной голландской школы.











Интерес фотографов к старым и исчезающим практикам съемки при распространенности цифровой фотографии — еще одна очень интересная тенденция в современных медиа. Фотографы охотятся за старыми кадрами, пользуются технологиями XIX века и заставляют моделей позировать по двадцать минут неподвижно для создания успешного кадра — как в эпоху появления первых портретов-даггеротипов. Семейные портреты пар, сделанные в редкой и вышедшей из широкой практики технологии фотографом Келли Андерсон-Стейли, выглядят как послания из прошлого века: дрожание сепии, напряженные и не совсем естественные позы, плавные линии очень роднят ее серию с классической живописью. Результат похож на алхимию — простые современные люди в работах Стейли выглядят как монументальные скульптуры и жители высшего общества — одухотворенные, статичные и романтические.











Варшавский фотограф Адам Панчук в контрастных черно-белых сериях рассказывает о жизни в деревне, буднях азиатских рикш, снимает бродячих актеров и экологов. Его любовь к сложной композиции, смазанным кадрам, харизматичным героям и персональным историям делает его истории интересными и National Geographic и Newsweek и роднит с каноническими мастерами черно-белой документалистики.





Максим﻿ Никаноров﻿﻿, арт-директор Esquire, куратор выставки﻿: «Главное — чтобы фотография была красивая. Если в журнале информационная ценность изображения не менее, а то и более важна, чем художественная, то здесь наоборот. К тому же в журнале мы публикуем серии, а здесь могут быть отдельные снимки, которые в принципе никогда не могли бы попасть в журнал и которых на самом деле гораздо больше. Да мы и не рассчитываем, что люди будут покупать работы сериями».





Московский музей современного искусства

13 – 19 февраля

Гоголевский бульвар, 10

Билеты — от 80 до 150 руб.

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