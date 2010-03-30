На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток»
Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева
На московском фестивале Esquire выступят Pharaoh, Big Baby Tape и «Синекдоха Монток» Среди гостей фестиваля — Satyr, Ладо Кватания и Ирина Горбачева
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев
В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова
Главным редактором Esquire назначен Сергей Минаев В последний раз главный редактор Esquire сменился в августе 2016 года, когда этот пост заняла Ксения Соколова
Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов
После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire
Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire
Игорь Садреев — о своём увольнении из Esquire
Садреев покинет пост главного редактора 12 августа, когда будет готов сентябрьский номер
Игорь Садреев — о своём увольнении из Esquire Садреев покинет пост главного редактора 12 августа, когда будет готов сентябрьский номер
Сайт Esquire перезапустился На сайте сделали редизайн
Esquire внесён в реестр запрещённых сайтов
Роскомнадзор внёс Esquire в реестр запрещённых сайтов за материал о марихуане, опубликованный в 2010 году
Esquire внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзор внёс Esquire в реестр запрещённых сайтов за материал о марихуане, опубликованный в 2010 году
Фестиваль «Книги в парках» закрывает сезон
3 ноября в парке искусств «Музеон» состоится последний в 2012 году фестиваль «Книги в парках».