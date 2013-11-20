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Евгений Асс — о своей мастерской, реновации и ответственности
Любимое место

Евгений Асс — о своей мастерской, реновации и ответственностиАрхитектор и глава МАРШ рассказал, чем ему не нравится реконструкция улиц и почему идея привлечь к реновации Фостера кажется сомнительной

Евгений Асс — о своей мастерской, реновации и ответственности
Любимое место

Евгений Асс — о своей мастерской, реновации и ответственности Архитектор и глава МАРШ рассказал, чем ему не нравится реконструкция улиц и почему идея привлечь к реновации Фостера кажется сомнительной

Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom
Портфолио
Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро PanacomThe Village начинает рассказ о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме.
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Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom
Портфолио

Портфолио: Арсений Леонович, сооснователь архитектурного бюро Panacom The Village начинает рассказ о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме.