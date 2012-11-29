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Новое место

В районе Арбата открывается самый большой магазин LavkaLavka

Меню в заведении может меняться каждый день

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Новое место

В районе Арбата открывается самый большой магазин LavkaLavka Меню в заведении может меняться каждый день

Новости ресторанов

В ресторане Nikolas' появилось новое меню

Концепция ресторана при этом не поменялась

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Новости ресторанов

В ресторане Nikolas' появилось новое меню Концепция ресторана при этом не поменялась

Еда

В Померанцевом переулке открылся магазин LavkaLavka

Новый магазин фермерского кооператива специализируется на тульских продуктах

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Еда

В Померанцевом переулке открылся магазин LavkaLavka Новый магазин фермерского кооператива специализируется на тульских продуктах

Новое в Москве

LavkaLavka открывает магазин нового типа

Новый магазин фермерского проекта откроется 15 апреля в Померанцевом переулке

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Новое в Москве

LavkaLavka открывает магазин нового типа Новый магазин фермерского проекта откроется 15 апреля в Померанцевом переулке

Магазины

На Кутузовском проспекте открылся магазин LavkaLavka

Фермерский кооператив открыл третий по счёту розничный магазин со своими продуктами.

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Магазины

На Кутузовском проспекте открылся магазин LavkaLavka Фермерский кооператив открыл третий по счёту розничный магазин со своими продуктами.

Земля и боль: Есть ли будущее у рынка органических продуктов в России
Истории
Земля и боль: Есть ли будущее у рынка органических продуктов в РоссииH&F выяснил, что ждёт производителей и продавцов настоящих натуральных продуктов.
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Земля и боль: Есть ли будущее у рынка органических продуктов в России
Истории

Земля и боль: Есть ли будущее у рынка органических продуктов в России H&F выяснил, что ждёт производителей и продавцов настоящих натуральных продуктов.

Новости

В московских многоэтажках могут появиться почтоматы для фермерской продукции

Если департамент торговли и услуг одобрит предложение «Фермовоза», то уже вскоре свежие продукты можно будет забирать прямо из своего подъезда

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Новости

В московских многоэтажках могут появиться почтоматы для фермерской продукции Если департамент торговли и услуг одобрит предложение «Фермовоза», то уже вскоре свежие продукты можно будет забирать прямо из своего подъезда

Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке
Новая география
Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.
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Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке
Новая география

Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.

Новости

Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства

До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин

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Новости

Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин

Новости

LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга

В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург

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Новости

LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург

«Городские ковбои»: Что заставляет горожан покупать фермерскую еду
Сделал сам
«Городские ковбои»: Что заставляет горожан покупать фермерскую едуДавние партнёры Максим Батраков и Олег Гладков наладили поставки фермерской еды в сотню московских семей и зарабатывают на этом по полмиллиона рублей в месяц.
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«Городские ковбои»: Что заставляет горожан покупать фермерскую еду
Сделал сам

«Городские ковбои»: Что заставляет горожан покупать фермерскую еду Давние партнёры Максим Батраков и Олег Гладков наладили поставки фермерской еды в сотню московских семей и зарабатывают на этом по полмиллиона рублей в месяц.

Словарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Фермерский
Облако знаний
Словарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: ФермерскийH&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) составляют словарь бизнес-сленга. 9 серия — об обычных продуктах (иногда натуральных), которые лучше продаются с помощью модного прилагательного «фермерский».
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Словарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Фермерский
Облако знаний

Словарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Фермерский H&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) составляют словарь бизнес-сленга. 9 серия — об обычных продуктах (иногда натуральных), которые лучше продаются с помощью модного прилагательного «фермерский».

Еда

В «Гараже» пройдёт рождественский праздник LavkaLavka

22 декабря в «Гараж» приедут со своей продукцией десятков фермеров, охотников и рыболовов из фермерского кооператива LavkaLavka, а также московские рестораны со специальным меню.

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Еда

В «Гараже» пройдёт рождественский праздник LavkaLavka 22 декабря в «Гараж» приедут со своей продукцией десятков фермеров, охотников и рыболовов из фермерского кооператива LavkaLavka, а также московские рестораны со специальным меню.

Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры
Эксперимент
Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермерыНа буме натуральных продуктов наживаются торговцы, а производители довольствуются копеечной прибылью. H&F нашёл фермеров, которые переломили этот тренд и нашли доходные бизнес-модели.
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Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры
Эксперимент

Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры На буме натуральных продуктов наживаются торговцы, а производители довольствуются копеечной прибылью. H&F нашёл фермеров, которые переломили этот тренд и нашли доходные бизнес-модели.