В районе Арбата открывается самый большой магазин LavkaLavka
Меню в заведении может меняться каждый день
В районе Арбата открывается самый большой магазин LavkaLavka Меню в заведении может меняться каждый день
В ресторане Nikolas' появилось новое меню
Концепция ресторана при этом не поменялась
В ресторане Nikolas' появилось новое меню Концепция ресторана при этом не поменялась
В Померанцевом переулке открылся магазин LavkaLavka
Новый магазин фермерского кооператива специализируется на тульских продуктах
В Померанцевом переулке открылся магазин LavkaLavka Новый магазин фермерского кооператива специализируется на тульских продуктах
LavkaLavka открывает магазин нового типа
Новый магазин фермерского проекта откроется 15 апреля в Померанцевом переулке
LavkaLavka открывает магазин нового типа Новый магазин фермерского проекта откроется 15 апреля в Померанцевом переулке
На Кутузовском проспекте открылся магазин LavkaLavka
Фермерский кооператив открыл третий по счёту розничный магазин со своими продуктами.
На Кутузовском проспекте открылся магазин LavkaLavka Фермерский кооператив открыл третий по счёту розничный магазин со своими продуктами.
Земля и боль: Есть ли будущее у рынка органических продуктов в России H&F выяснил, что ждёт производителей и продавцов настоящих натуральных продуктов.
В московских многоэтажках могут появиться почтоматы для фермерской продукции
Если департамент торговли и услуг одобрит предложение «Фермовоза», то уже вскоре свежие продукты можно будет забирать прямо из своего подъезда
В московских многоэтажках могут появиться почтоматы для фермерской продукции Если департамент торговли и услуг одобрит предложение «Фермовоза», то уже вскоре свежие продукты можно будет забирать прямо из своего подъезда
Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.
Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства
До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин
Фермерский кооператив LavkaLavka открыл магазин на полученные от краудфандинга средства До этого компания продавала фермерскую продукцию только через интернет-магазин
LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга
В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург
LavkaLavka собрала 631 000 рублей на открытие магазина методом краудфандинга В 2014 году в Москве откроются ещё несколько схожих торговых точек, на очереди — Санкт-Петербург
«Городские ковбои»: Что заставляет горожан покупать фермерскую еду Давние партнёры Максим Батраков и Олег Гладков наладили поставки фермерской еды в сотню московских семей и зарабатывают на этом по полмиллиона рублей в месяц.
Словарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Фермерский H&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) составляют словарь бизнес-сленга. 9 серия — об обычных продуктах (иногда натуральных), которые лучше продаются с помощью модного прилагательного «фермерский».
В «Гараже» пройдёт рождественский праздник LavkaLavka
22 декабря в «Гараж» приедут со своей продукцией десятков фермеров, охотников и рыболовов из фермерского кооператива LavkaLavka, а также московские рестораны со специальным меню.