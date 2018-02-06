Новости
Фестиваль «Икра» организует гастрономическую экспедицию в Ростовскую область
Участников ждут дегустации, концерт, конная прогулка и рыбалка
Новости
Фестиваль «Икра» организует гастрономическую экспедицию в Ростовскую область Участников ждут дегустации, концерт, конная прогулка и рыбалка
Интервью
Исаак Макхейл: Мишленовский шеф-повар — о британской кухнеШеф-повар и совладелец лондонского ресторана The Clove Club — о гастролях, фиш-энд-чипс и Marmite
Интервью
Исаак Макхейл: Мишленовский шеф-повар — о британской кухне Шеф-повар и совладелец лондонского ресторана The Clove Club — о гастролях, фиш-энд-чипс и Marmite
Интервью
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
Интервью