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Новости

Фестиваль «Икра» организует гастрономическую экспедицию в Ростовскую область

Участников ждут дегустации, концерт, конная прогулка и рыбалка

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Новости

Фестиваль «Икра» организует гастрономическую экспедицию в Ростовскую область Участников ждут дегустации, концерт, конная прогулка и рыбалка

Исаак Макхейл: Мишленовский шеф-повар — о британской кухне
Интервью
Исаак Макхейл: Мишленовский шеф-повар — о британской кухнеШеф-повар и совладелец лондонского ресторана The Clove Club — о гастролях, фиш-энд-чипс и Marmite
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Исаак Макхейл: Мишленовский шеф-повар — о британской кухне
Интервью

Исаак Макхейл: Мишленовский шеф-повар — о британской кухне Шеф-повар и совладелец лондонского ресторана The Clove Club — о гастролях, фиш-энд-чипс и Marmite

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Интервью
Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии
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Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз»
Интервью

Мауро Колагреко: «Мы храним записи, что тот или иной гость ел в прошлый раз» Обладатель двух звезд Michelin — о русских продуктах, Алене Пассаре и о том, как не устать от своей профессии