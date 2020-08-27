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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Выход фильма «Цой» перенесли на неопределенный срок. А пока посмотрите трейлер
27 августа 2020

Выход фильма «Цой» перенесли на неопределенный срок. А пока посмотрите трейлер

Данила Козловский снимет фэнтези с фронтменом Shortparis в роли Владимира Маяковского

Там будут аристократы-вампиры и анархисты

Данила Козловский снимет фэнтези с фронтменом Shortparis в роли Владимира Маяковского

Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского

Вместе с Hype Film, с которым сделал «Ученика», «Лето» и «Петровых в гриппе»

Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского

«Каро» откроет автокинотеатр на территории «Крокус Сити»

Премьерный показ уже завтра

«Каро» откроет автокинотеатр на территории «Крокус Сити»

Кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат новый фильм про Бэнкси

Картина выйдет уже в августе

Кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат новый фильм про Бэнкси

Кирилл Серебренников снимет фильм про «Ангела смерти» — нацистского доктора Менгеле

История глазами убийцы, съедаемого чувством вины

Кирилл Серебренников снимет фильм про «Ангела смерти» — нацистского доктора Менгеле

После фильма Дудя резко увеличилось число запросов о ВИЧ (обновлено)

Блогер и его герои рассказали, почему важно говорить о вирусе, и все заговорили

После фильма Дудя резко увеличилось число запросов о ВИЧ (обновлено)

Гринпис бесплатно покажет документальный фильм об экологическом кризисе

А потом проведет дискуссию

Гринпис бесплатно покажет документальный фильм об экологическом кризисе

Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах

В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг

Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах

Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»

Два часа о жизни выживших участников войны

Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»

Документалка «Новой газеты» о фигурантах «московского дела»

Сейчас под следствием находятся 16 человек

Документалка «Новой газеты» о фигурантах «московского дела»

Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах

Современная хореография, классический балет и хип-хоп

Фестиваль Context покажет в «Пионере» документальные фильмы о танцах

«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры

Отреставрированный фильм покажут в 70 городах России

«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября

В годовщину смерти рэпера

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября

BadComedian расскажет, какие фильмы смотреть в онлайн-кинотеатре ivi

Подборкой контента для детей займется мобильное приложение ivi kids

BadComedian расскажет, какие фильмы смотреть в онлайн-кинотеатре ivi

В российский прокат выйдет фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»

Показы начнутся 19 декабря

В российский прокат выйдет фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»

Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)

В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме

Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)

Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей

«Однажды… в Голливуде» посмотрели уже 3 миллиона россиян

Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей

Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости

Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге

Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости

Пользователи соцсетей — о поездке Тарантино в Москву

Американский режиссер представил свой новый фильм «Однажды… в Голливуде»

Пользователи соцсетей — о поездке Тарантино в Москву

Beat Film Festival снова покажет хит фестиваля «Вудсток: три дня, изменившие поколение»

Спецпоказы пройдут в восьми городах с 1 по 4 августа

Beat Film Festival снова покажет хит фестиваля «Вудсток: три дня, изменившие поколение»

В летнем «Пионере» покажут фильм о женском приюте «Невидимые»

Деньги с него пойдут на помощь женщинам, оказавшимся в сложном положении

В летнем «Пионере» покажут фильм о женском приюте «Невидимые»

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры

Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры

В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»

Эскизный проект разработали жители Ивановской горки вместе с архитектором Анастасией Силаевой

В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»

На фасаде Манежа покажут световые фильмы об археологии и известных москвичах

Представления будут проходить каждый вечер с 18 по 30 сентября

На фасаде Манежа покажут световые фильмы об археологии и известных москвичах

В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»

Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»

В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»

Beat Film Festival выпустит в прокат альманах «100 лет дизайна»

Показы сопроводят лекциями и обсуждениями, которые проведут герои картины и известные дизайнеры

Beat Film Festival выпустит в прокат альманах «100 лет дизайна»

В Москве бесплатно покажут фильмы о любви

Показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» в честь Дня семьи, любви и верности

В Москве бесплатно покажут фильмы о любви

На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе

Увидеть 3D-фильмы можно в преддверии чемпионата мира

На фасаде Манежа покажут световые шоу о футболе

Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето»

Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников

Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето»

Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта

Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция

Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

В России отменили премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Спилберга

Решение приняли в связи с трагедией в Кемерове

В России отменили премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Спилберга

Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Дата премьеры картины в России не уточняется

Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Кинотеатр «Пионер» прекратит показ «Смерти Сталина»

Накануне в кинотеатр пришли сотрудники полиции

Кинотеатр «Пионер» прекратит показ «Смерти Сталина»

«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны»

Кинотеатры не смогли договориться с прокатчиками

«Формула кино» и «Синема парк» не будут продавать онлайн-билеты на «Звездные войны»

Telegram-канал Лебедева, Рейнольдс в роли Пикачу и трейлер драмы «Тебя никогда здесь не было»
Telegram-канал Лебедева, Рейнольдс в роли Пикачу и трейлер драмы «Тебя никогда здесь не было» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Telegram-канал Лебедева, Рейнольдс в роли Пикачу и трейлер драмы «Тебя никогда здесь не было»

Telegram-канал Лебедева, Рейнольдс в роли Пикачу и трейлер драмы «Тебя никогда здесь не было»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Сколько россиян выступают за запрет «Матильды»

Опрос о скандальной картине провел ВЦИОМ

Сколько россиян выступают за запрет «Матильды»

Для продвижения фильма «Крым» использовали лозунг ЛГБТ-акций

Сейчас лозунг «Любовь сильнее ненависти» заменили на призыв «С любимыми не расставайтесь»

Для продвижения фильма «Крым» использовали лозунг ЛГБТ-акций

Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда
Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда Александра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года
Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда

Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда
Александра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года

«Я благодарен, что не рос на Кавказе»: Черкес и муфтий смотрят фильм «Теснота»
«Я благодарен, что не рос на Кавказе»: Черкес и муфтий смотрят фильм «Теснота» Почему фильм не стали показывать на родине режиссера и что изменилось в Нальчике с 1998 года
«Я благодарен, что не рос на Кавказе»: Черкес и муфтий смотрят фильм «Теснота»

«Я благодарен, что не рос на Кавказе»: Черкес и муфтий смотрят фильм «Теснота»
Почему фильм не стали показывать на родине режиссера и что изменилось в Нальчике с 1998 года

Москвичи выберут лучший фильм о столице

На голосование выставили девять картин, вышедших в прокат с 2012 года

Москвичи выберут лучший фильм о столице

В Госдуме выступили против нападок на фильм «Матильда»

Парламентарии напомнили критикам картины о свободе творчества

В Госдуме выступили против нападок на фильм «Матильда»

Режиссер «Матильды» пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру

Он попросил оградить создателей фильма от клеветы и угроз

Режиссер «Матильды» пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру

Поклонская просит повторно проверить сценарий фильма Учителя

Она требует привлечь для проверки богословов и историков

Поклонская просит повторно проверить сценарий фильма Учителя

«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение» Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»

«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»
Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново

В Общественный совет передали 20 тысяч подписей против «Матильды» Учителя

Глава совета заявил, что подписи проверили на реальность

В Общественный совет передали 20 тысяч подписей против «Матильды» Учителя

Поклонская пожаловалась в прокуратуру на неснятый фильм Учителя о Николае II

В фильме «Матильда» Алексея Учителя рассказывается о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской

Поклонская пожаловалась в прокуратуру на неснятый фильм Учителя о Николае II

Sotheby’s снимет фильм про «Гараж»

Съёмки начнутся в 2017 году

Sotheby’s снимет фильм про «Гараж»

Дмитрий Песков — о клевете на российских спортсменов

Пресс-секретарь обвинил создателей фильмов о допинге в России в бездоказательной клевете

Дмитрий Песков — о клевете на российских спортсменов

Улицы в центре Москвы перекроют 5 июня для съёмок фильма

Проезд по нескольким участкам будет закрыт с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 00:00

Улицы в центре Москвы перекроют 5 июня для съёмок фильма

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона

Ранее эту информацию также отказался проверять Следственный комитет

ФСБ не стала проверять материалы из фильма про Навального-шпиона

Третьяковская галерея запускает кинопоказы

В музее покажут фильмы о достижениях кинематографа

Третьяковская галерея запускает кинопоказы

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

Страницу актёра О.С.П.-студии заблокировали за фильм о Майдане

По словам Андрея Бочарова, на него пожаловались пользователи соцсети

Страницу актёра О.С.П.-студии заблокировали за фильм о Майдане

Завершены съёмки фильма ужасов о Ховринской больнице

Кинолента в жанре мокьюментари выйдет в широкий прокат в 2016 году

Завершены съёмки фильма ужасов о Ховринской больнице

Машина времени из фильма «Назад в будущее» на сайте Auto.ru

На сайте Auto.ru можно заказать автомобиль DeLorean, в котором главные герои трилогии «Назад в будущее» Марти МакФлай и Док перенеслись в 21 октября

Машина времени из фильма «Назад в будущее» на сайте Auto.ru

В России запретили прокат фильма «Любовь» Гаспара Ноэ

В министерстве культуры считают, что в картине содержатся многочисленные порнографические сцены

В России запретили прокат фильма «Любовь» Гаспара Ноэ

На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение из-за съёмок фильма

Для машин закроют участки улиц Болотная, Тверская и 1-я Тверская-Ямская

На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение из-за съёмок фильма

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ