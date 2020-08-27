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После фильма Дудя резко увеличилось число запросов о ВИЧ (обновлено)
Блогер и его герои рассказали, почему важно говорить о вирусе, и все заговорили
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«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры
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В российский прокат выйдет фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»
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Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)
В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме
Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей
«Однажды… в Голливуде» посмотрели уже 3 миллиона россиян
Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости
Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге
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Американский режиссер представил свой новый фильм «Однажды… в Голливуде»
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Спецпоказы пройдут в восьми городах с 1 по 4 августа
В летнем «Пионере» покажут фильм о женском приюте «Невидимые»
Деньги с него пойдут на помощь женщинам, оказавшимся в сложном положении
Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время
Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
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Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»
В Москве предложили создать сквер из фильма «Покровские ворота»
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Представления будут проходить каждый вечер с 18 по 30 сентября
В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»
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Показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» в честь Дня семьи, любви и верности
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Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта
Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
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