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Кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат новый фильм про Бэнкси Картина выйдет уже в августе
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Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах
В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг
Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг
Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»
Два часа о жизни выживших участников войны
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«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры
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Red Pepper снял короткометражку о событиях в сквере
Иван Соснин представил фильм «Урок экологии»
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Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября В годовщину смерти рэпера
В российский прокат выйдет фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»
Показы начнутся 19 декабря
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Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)
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Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников
Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето» Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников
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Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
В России отменили премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Спилберга
Решение приняли в связи с трагедией в Кемерове