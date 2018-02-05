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Данила Козловский снимет фэнтези с фронтменом Shortparis в роли Владимира Маяковского

Там будут аристократы-вампиры и анархисты

Данила Козловский снимет фэнтези с фронтменом Shortparis в роли Владимира Маяковского
Там будут аристократы-вампиры и анархисты

Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского

Вместе с Hype Film, с которым сделал «Ученика», «Лето» и «Петровых в гриппе»

Серебренников снимет мини-сериал о жизни Тарковского
Вместе с Hype Film, с которым сделал «Ученика», «Лето» и «Петровых в гриппе»

Кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат новый фильм про Бэнкси

Картина выйдет уже в августе

Кинокомпания «Пионер» выпустит в прокат новый фильм про Бэнкси
Картина выйдет уже в августе

Кирилл Серебренников снимет фильм про «Ангела смерти» — нацистского доктора Менгеле

История глазами убийцы, съедаемого чувством вины

Кирилл Серебренников снимет фильм про «Ангела смерти» — нацистского доктора Менгеле
История глазами убийцы, съедаемого чувством вины

После фильма Дудя резко увеличилось число запросов о ВИЧ (обновлено)

Блогер и его герои рассказали, почему важно говорить о вирусе, и все заговорили

После фильма Дудя резко увеличилось число запросов о ВИЧ (обновлено)
Блогер и его герои рассказали, почему важно говорить о вирусе, и все заговорили

Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах

В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг

Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах
В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг

Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»

Два часа о жизни выживших участников войны

Фильм Катерины Гордеевой «Афган. Человек (не) вернулся с войны»
Два часа о жизни выживших участников войны

«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры

Отреставрированный фильм покажут в 70 городах России

«Солярис» Тарковского снова выйдет в прокат. Спустя почти 50 лет после премьеры
Отреставрированный фильм покажут в 70 городах России

Red Pepper снял короткометражку о событиях в сквере

Иван Соснин представил фильм «Урок экологии»

Red Pepper снял короткометражку о событиях в сквере
Иван Соснин представил фильм «Урок экологии»

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября

В годовщину смерти рэпера

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября
В годовщину смерти рэпера

В российский прокат выйдет фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»

Показы начнутся 19 декабря

В российский прокат выйдет фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»
Показы начнутся 19 декабря

Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)

В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме

Минкульт: Cписок культурных нормативов для школьников опубликовали по ошибке (обновлено)
В перечень вошли песни Queen, Beatles и Nirvana, а также фильмы Спилберга и японское аниме

Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей

«Однажды… в Голливуде» посмотрели уже 3 миллиона россиян

Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей
«Однажды… в Голливуде» посмотрели уже 3 миллиона россиян

Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости

Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге

Модели агентства Oldushka снимутся в полнометражном фильме о старости
Сейчас идет прием заявок на участие в кастинге

Beat Film Festival снова покажет хит фестиваля «Вудсток: три дня, изменившие поколение»

Спецпоказы пройдут в восьми городах с 1 по 4 августа

Beat Film Festival снова покажет хит фестиваля «Вудсток: три дня, изменившие поколение»
Спецпоказы пройдут в восьми городах с 1 по 4 августа

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры

Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»

Перенести показ новых «Мстителей» на дату мировой премьеры
Минкульт хочет отложить премьеру из-за фильма «Миллиард»

Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето»

Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников

Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за музыку к фильму «Лето»
Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

В России отменили премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Спилберга

Решение приняли в связи с трагедией в Кемерове

В России отменили премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Спилберга
Решение приняли в связи с трагедией в Кемерове

Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Дата премьеры картины в России не уточняется

Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое
Дата премьеры картины в России не уточняется

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