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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids

У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.

Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids

В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда

Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.

В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда

«Винзавод» сменил фирменный стиль

Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».

«Винзавод» сменил фирменный стиль

6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева The Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года

6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева

10 лучших офисов The Village собрал лучшие офисы, опубликованные в 2010 году

10 лучших офисов

Офис недели
Офис недели Офис дизайн-студии FIRMA.
Офис недели

Офис недели
Офис дизайн-студии FIRMA.

Творческие кластеры: Арма
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».
Творческие кластеры: Арма

Творческие кластеры: Арма
Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».