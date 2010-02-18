Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids
У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.
Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.
В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда
Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.
В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.
«Винзавод» сменил фирменный стиль
Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».
«Винзавод» сменил фирменный стиль Студия Firma Super Brand придумала новый фирменный стиль и логотип для Центра современного искусства «Винзавод».
6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева The Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года
6 офисов дизайн–студий: FIRMA, Bang! Bang!, Red Keds, ISO студия, Студия Артемия Лебедева The Village сделал подборку офисов дизайн-студий, в которых побывал за последние два года
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».