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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Яндекс» запустил собственный сервис доставки еды на основе Foodfox

В дальнейшем к проекту присоединятся UberEATS

«Яндекс» запустил собственный сервис доставки еды на основе Foodfox

Паназиатский ресторан KOI запустил доставку через FoodFox

В заведении можно заказать суши, вок и утку по-пекински

Паназиатский ресторан KOI запустил доставку через FoodFox

Супная Pho Fighters запустила доставку через FoodFox

При заказе от 500 рублей блюда привезут бесплатно

Супная Pho Fighters запустила доставку через FoodFox

Сервис «Яндекс.Такси» купил службу доставки еды Foodfox

После объединения с Uber компании необходимо развивать и это направление

Сервис «Яндекс.Такси» купил службу доставки еды Foodfox

Shop & Bar Denis Simachev запускает доставку

Блюда обещают привезти в течение 45 минут

Shop & Bar Denis Simachev запускает доставку

У ресторана «Клево» появится доставка

Блюда обещают привезти в течение 45 минут

У ресторана «Клево» появится доставка

У ресторана «Простые вещи» появилась доставка

Радиус доставки 2,5 километра

У ресторана «Простые вещи» появилась доставка

У ресторана «Казбек» появится доставка

Заказ доставят за 45 минут

У ресторана «Казбек» появится доставка

У ресторана Schneider появится доставка

Заказ доставят в течение 45 минут

У ресторана Schneider появится доставка

The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club
The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club Редакция решила сравнить только что запустившийся сервис от Uber с другими крупными игроками на рынке доставки
The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club

The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club
Редакция решила сравнить только что запустившийся сервис от Uber с другими крупными игроками на рынке доставки

Foodfox: Как выходцы из Lamoda меняют рынок общепита Москвы
Foodfox: Как выходцы из Lamoda меняют рынок общепита Москвы Два финансиста занялись доставкой еды из модных ресторанов и привлекли миллион долларов инвестиций от бывших боссов
Foodfox: Как выходцы из Lamoda меняют рынок общепита Москвы

Foodfox: Как выходцы из Lamoda меняют рынок общепита Москвы
Два финансиста занялись доставкой еды из модных ресторанов и привлекли миллион долларов инвестиций от бывших боссов

У бургерной #FARШ появится доставка

Бургеры можно будет заказать домой через приложение Foodfox

У бургерной #FARШ появится доставка

У закусочных Раппопорта «Воронеж» появилась доставка

Заказ доставляют в радиусе 2,5 километра от ресторанов

У закусочных Раппопорта «Воронеж» появилась доставка

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей

Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Доставка еды Foodfox за 99 рублей

Суммы минимального заказа нет, время доставки из ресторана — 45 минут

Доставка еды Foodfox за 99 рублей

Ресторан «Mr. Ливанец» запустил доставку

Стоимость доставки составляет 99 рублей для заказов свыше тысячи рублей

Ресторан «Mr. Ливанец» запустил доставку