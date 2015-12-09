«Яндекс» запустил собственный сервис доставки еды на основе Foodfox
В дальнейшем к проекту присоединятся UberEATS
Паназиатский ресторан KOI запустил доставку через FoodFox
В заведении можно заказать суши, вок и утку по-пекински
Супная Pho Fighters запустила доставку через FoodFox
При заказе от 500 рублей блюда привезут бесплатно
Сервис «Яндекс.Такси» купил службу доставки еды Foodfox
После объединения с Uber компании необходимо развивать и это направление
The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club Редакция решила сравнить только что запустившийся сервис от Uber с другими крупными игроками на рынке доставки
Foodfox: Как выходцы из Lamoda меняют рынок общепита Москвы Два финансиста занялись доставкой еды из модных ресторанов и привлекли миллион долларов инвестиций от бывших боссов
У бургерной #FARШ появится доставка
Бургеры можно будет заказать домой через приложение Foodfox
У закусочных Раппопорта «Воронеж» появилась доставка
Заказ доставляют в радиусе 2,5 километра от ресторанов
Новый ресторан Новикова, одесская кухня и доставка еды из ресторанов за 99 рублей The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Доставка еды Foodfox за 99 рублей
Суммы минимального заказа нет, время доставки из ресторана — 45 минут
Ресторан «Mr. Ливанец» запустил доставку
Стоимость доставки составляет 99 рублей для заказов свыше тысячи рублей