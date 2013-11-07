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«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢» Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»

«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»
Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat

5 рецептов горячих супов
5 рецептов горячих супов От легкого овощного до том-яма
5 рецептов горячих супов

5 рецептов горячих супов
От легкого овощного до том-яма

5 рецептов сырников на любой вкус
5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре
5 рецептов сырников на любой вкус

5 рецептов сырников на любой вкус
С изюмом, из рикотты и во фритюре

Американская мечта: 8 марок косметики из США, которые стоит знать
Американская мечта: 8 марок косметики из США, которые стоит знать И что выбрать из их ассортимента
Американская мечта: 8 марок косметики из США, которые стоит знать

Американская мечта: 8 марок косметики из США, которые стоит знать
И что выбрать из их ассортимента

Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh
Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком
Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh

Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh
Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком

Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками

Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками
Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.