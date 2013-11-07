«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢» Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢» Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
Американская мечта: 8 марок косметики из США, которые стоит знать И что выбрать из их ассортимента
Американская мечта: 8 марок косметики из США, которые стоит знать
И что выбрать из их ассортимента
Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком
Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком
Вегетарианская брускетта с тофу в медово-горчичном соусе с лисичками Шеф-повар вегетарианского ресторана Fresh Рикардо Моралес рассказал, как приготовить брускетту с лисичками и тофу в медово-горчичном соусе.