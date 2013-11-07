Завтраки дома: Каша из киноа с миндальным молоком из кафе Fresh Новый выпуск в серии рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома» — основатель вегетарианского кафе Fresh в Москве Ирина Азарова рассказывает, как приготовить кашу из киноа с миндальным молоком