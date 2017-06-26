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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу

Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете

Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные
От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге

От Билли Айлиш до Камаси Вашингтона: 20 концертов и фестивалей лета в Петербурге
Этим летом в городе будет невероятное количество хороших концертов. The Village выбрал самые интересные

Surgeon, Boston 168 и другие: Петербургский фестиваль Gamma объявил хедлайнеров

Фестиваль продлится с 11 по 14 июля

Surgeon, Boston 168 и другие: Петербургский фестиваль Gamma объявил хедлайнеров

От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге А также плейлист из 35 песен
От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге

От Земфиры до Ника Кейва: 14 концертов и семь фестивалей лета в Петербурге
А также плейлист из 35 песен

Как готовился фестиваль Gamma 2017

Как готовился фестиваль Gamma 2017 Уличное искусство, медиаинсталляции и выступления на Новой сцене Александринского театра — чего ждать от нового масштабного рейва m_division

Как готовился фестиваль Gamma 2017

Как готовился фестиваль Gamma 2017
Уличное искусство, медиаинсталляции и выступления на Новой сцене Александринского театра — чего ждать от нового масштабного рейва m_division

Фестиваль Gamma объявил лайнап

В нем примут участие музыканты, диджеи и художники из 15 стран мира

Фестиваль Gamma объявил лайнап