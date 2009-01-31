ГМО: есть или не есть?

Вначале определяется ген, который кодирует синтез того или иного белка, придающего организму определенные свойства. Затем, методами молекулярной биологии этот ген вносят в родительский организм, используемый в последствии. Именно этот новый организм и носит название «генетически модифицированный». С его помощью можно производить как продукты, так и лекарства или какие-либо другие...