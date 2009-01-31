Как россияне относятся к ГМО и прививкам
Каждый пятый россиянин считает такие продукты безвредными
Опасны ли продукты с ГМО? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego
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Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Самые важные научные открытия 2015 года The Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной
Работа в Tesla Motors, продажи iPhone в России и угроза биткоину
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Правительству предложили ввести санкции против производителей ГМО
Речь идёт об американских и немецких компаниях
За неправильную маркировку продуктов с ГМО будут штрафовать
Правонарушениями в этой сфере займётся Роспотребнадзор
Совет Федерации предложил запретить импорт продукции с ГМО
Сенаторы хотят удостовериться, что такие продукты не оказывают негативного влияния на здоровье граждан
В России могут запретить производство пищевых товаров с ГМО
Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому правительство сможет самостоятельно устанавливать предельно допустимые нормы содержания ГМО в той или иной продукции
В 2016 году в России могут собрать первый урожай генно-модифицированных зерновых
Регистрацией семян для таких растений с 1 июля 2014 года займутся сразу несколько ведомств
Kickstarter запретил собирать деньги на создание генно-модифицированных организмов
Своё решение администрация площадки пояснила тем, что ГМО могут быть опасны, а они стремятся защитить свою репутацию в долгосрочной перспективе