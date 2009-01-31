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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как россияне относятся к ГМО и прививкам

Каждый пятый россиянин считает такие продукты безвредными

Как россияне относятся к ГМО и прививкам

Опасны ли продукты с ГМО?
Опасны ли продукты с ГМО? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Опасны ли продукты с ГМО?

Опасны ли продукты с ГМО?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Цены на iPhone, композитор Google и насилие в Lego

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин

Возвращение Nokia, тестирование 5G в России и утечка из LinkedIn

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Возвращение Nokia, тестирование 5G в России и утечка из LinkedIn

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Самые важные научные открытия 2015 года
Самые важные научные открытия 2015 года The Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной
Самые важные научные открытия 2015 года

Самые важные научные открытия 2015 года
The Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной

Работа в Tesla Motors, продажи iPhone в России и угроза биткоину

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Работа в Tesla Motors, продажи iPhone в России и угроза биткоину

Правительству предложили ввести санкции против производителей ГМО

Речь идёт об американских и немецких компаниях

Правительству предложили ввести санкции против производителей ГМО

За неправильную маркировку продуктов с ГМО будут штрафовать

Правонарушениями в этой сфере займётся Роспотребнадзор

За неправильную маркировку продуктов с ГМО будут штрафовать

Совет Федерации предложил запретить импорт продукции с ГМО

Сенаторы хотят удостовериться, что такие продукты не оказывают негативного влияния на здоровье граждан

Совет Федерации предложил запретить импорт продукции с ГМО

В России могут запретить производство пищевых товаров с ГМО

Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому правительство сможет самостоятельно устанавливать предельно допустимые нормы содержания ГМО в той или иной продукции

В России могут запретить производство пищевых товаров с ГМО

В 2016 году в России могут собрать первый урожай генно-модифицированных зерновых

Регистрацией семян для таких растений с 1 июля 2014 года займутся сразу несколько ведомств

В 2016 году в России могут собрать первый урожай генно-модифицированных зерновых

Kickstarter запретил собирать деньги на создание генно-модифицированных организмов

Своё решение администрация площадки пояснила тем, что ГМО могут быть опасны, а они стремятся защитить свою репутацию в долгосрочной перспективе

Kickstarter запретил собирать деньги на создание генно-модифицированных организмов

Эко невидаль
Эко невидаль Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов
Эко невидаль

Эко невидаль
Гид по органическим продуктам: все о органической косметике, органических продуктах и одежде из органических материалов

ГМО: есть или не есть? Вначале определяется ген, который кодирует синтез того или иного белка, придающего организму определенные свойства. Затем, методами молекулярной биологии этот ген вносят в родительский организм, используемый в последствии. Именно этот новый организм и носит название «генетически модифицированный». С его помощью можно производить как продукты, так и лекарства или какие-либо другие...

ГМО: есть или не есть?