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МЫ В СОЦСЕТЯХ

28 сентября 2021

Гонконг признает российские сертификаты о вакцинации от ковида

Гонконг увеличил срок карантина для прибывающих из России
12 июля 2021

Гонконг увеличил срок карантина для прибывающих из России

Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес

Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту

Сколько стоит жизнь в Гонконге
Сколько стоит жизнь в Гонконге Заоблачные зарплаты, космические цены на жилье и встречи с русскими у пивного ларька на пирсе
Сколько стоит жизнь в Гонконге

Сколько стоит жизнь в Гонконге
Заоблачные зарплаты, космические цены на жилье и встречи с русскими у пивного ларька на пирсе

Самые дорогие для экспатов города мира

Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы

Самые дорогие для экспатов города мира

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

И почти догнала Таджикистан

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов

Стоит ли переезжать в Гонконг

Стоит ли переезжать в ГонконгThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая

Стоит ли переезжать в Гонконг

Стоит ли переезжать в Гонконг
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая

Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов

Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов
Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов

«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах
«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах The Village поговорил с создателем «Городских проектов» Максимом Кацем и куратором этого движения в Петербурге Павлом Сафроновым
«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах

«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах
The Village поговорил с создателем «Городских проектов» Максимом Кацем и куратором этого движения в Петербурге Павлом Сафроновым

Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров

Жить в Москве для сотрудников-управленцев теперь почти в два раза дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке

Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров

Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Банкротство российских компаний, развитие онлайн-образования и поддержка стартапов от Alibaba

Гонконгская инвесткомпания приобрела 40 % «Шоколадницы»

В дальнейшем сеть будет консолидирована в единую холдинговую компанию

Гонконгская инвесткомпания приобрела 40 % «Шоколадницы»

10 самых интересных зданий 2014 года
10 самых интересных зданий 2014 года The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд
10 самых интересных зданий 2014 года

10 самых интересных зданий 2014 года
The Village подводит итоги года и рассказывает о самых интересных постройках архитекторов-звёзд

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой

Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах
Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах The Village отобрал самые характерные примеры массового жилья со всего мира
Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах

Жилой массив: Как выглядит массовая застройка в Париже, Гонконге и других городах
The Village отобрал самые характерные примеры массового жилья со всего мира

«Революция зонтиков» в Гонконге глазами очевидца
«Революция зонтиков» в Гонконге глазами очевидца Брайан Йонг — о том, что увидел в протестующем Гонконге
«Революция зонтиков» в Гонконге глазами очевидца

«Революция зонтиков» в Гонконге глазами очевидца
Брайан Йонг — о том, что увидел в протестующем Гонконге

Беспорядки в Гонконге: Почему взбунтовался финансовый центр Азии
Беспорядки в Гонконге: Почему взбунтовался финансовый центр Азии The Village попросил востоковеда Алексея Маслова рассказать, почему волнуется Гонконг и чего на самом деле боятся власти КНР
Беспорядки в Гонконге: Почему взбунтовался финансовый центр Азии

Беспорядки в Гонконге: Почему взбунтовался финансовый центр Азии
The Village попросил востоковеда Алексея Маслова рассказать, почему волнуется Гонконг и чего на самом деле боятся власти КНР

Когда просыпаются и ложатся спать города
Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Когда просыпаются и ложатся спать города

Когда просыпаются и ложатся спать города
The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений

Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать

Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать
На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам

Искусственный интеллект вошёл в совет директоров венчурного фонда из Гонконга

Он займётся определением трендов, которые пока что незаметны человеку

Искусственный интеллект вошёл в совет директоров венчурного фонда из Гонконга

Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга

Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга
Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.

В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов

В ближайшем будущем город может стать мировым центром по производству криптовалюты

В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов

Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий»
Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий» На русском языке вышла книга Кейт Динни о лучших примерах брендинга городов — с разрешения издательства The Village публикует главу, посвящённую бренду Гонконга и его составляющим.
Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий»

Ушло в печать: Книга «Брендинг территорий»
На русском языке вышла книга Кейт Динни о лучших примерах брендинга городов — с разрешения издательства The Village публикует главу, посвящённую бренду Гонконга и его составляющим.

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси The Village проанализировал успешный опыт борьбы 8 мегаполисов с нелегальными таксистами и вывел эффективные решения проблемы

Работа на извоз: 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным такси

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек

В Москве открылся магазин Made in China В Сверчковом переулке открылся магазин с недорогой и качественной женской и мужской одеждой из Кореи, Гонконга и Китая

В Москве открылся магазин Made in China

НеДоХипстер едет в Гонконг! Ну, как бы, интересные факты и краткий экскурс по Гонконгу.&nbsp;

НеДоХипстер едет в Гонконг!

Рестораны с туалетным дизайном Интересно представить деловую встречу, в ходе которой кто-то продвигает концепцию создания ресторана с туалетным убранством. Участники встречи слушают и кивают, мол, да, идея что надо! Но, судя по всему, такое событие все-таки когда-то имело место быть. И не единожды. На планете Земля существуют по крайней мере 20 (!) ресторанов, где унитазы, писсуары и детские горшки — в центре...

Рестораны с туалетным дизайном

Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Необычные бассейны мира

Футурама Таким, наверное,&nbsp;будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском,&nbsp;с...

Футурама