Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту
Сколько стоит жизнь в Гонконге Заоблачные зарплаты, космические цены на жилье и встречи с русскими у пивного ларька на пирсе
Самые дорогие для экспатов города мира
Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы
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Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов
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Стоит ли переезжать в ГонконгThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая
Стоит ли переезжать в Гонконг The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая
Как украинские диджеи делают контрольные браслеты для клубов Андрей Бычковский и Максим Янкович заметили, что на их вечеринках много безбилетников, и решили с ними бороться, открыв производство браслетов
«К москвичам относятся серьёзно»: Максим Кац — о работе в двух столицах The Village поговорил с создателем «Городских проектов» Максимом Кацем и куратором этого движения в Петербурге Павлом Сафроновым
Самые дорогие города мира для жизни топ-менеджеров
Жить в Москве для сотрудников-управленцев теперь почти в два раза дешевле, чем в Лондоне или Нью-Йорке
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Гонконгская инвесткомпания приобрела 40 % «Шоколадницы»
В дальнейшем сеть будет консолидирована в единую холдинговую компанию
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Когда просыпаются и ложатся спать города The Village узнал, как в разных странах связаны между собой время подъёма и сна, восхода и захода солнца, а также часы работы местных заведений
Урбанист Грег Кларк — о том, как правильно путешествовать На что первым делом смотреть, у кого спрашивать совета и где есть, когда вы приехали в незнакомый город. Советует человек, чья профессия — ездить по всему свету и давать советы большим городам
Искусственный интеллект вошёл в совет директоров венчурного фонда из Гонконга
Он займётся определением трендов, которые пока что незаметны человеку
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов
В ближайшем будущем город может стать мировым центром по производству криптовалюты