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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Парк Горького частично закроют с 22 по 26 июля

Парк Горького частично закроют с 22 по 26 июля

В Парке Горького закрылся тренировочный центр Nike Box

В Парке Горького закрылся тренировочный центр Nike Box

«Яндекс Плюс» откроет летнюю площадку для развлечений и отдыха в Парке Горького
26 мая 2022

«Яндекс Плюс» откроет летнюю площадку для развлечений и отдыха в Парке Горького

В Москве ввели птичий карантин
28 января 2022

В Москве ввели птичий карантин

Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького
26 ноября 2021

Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького

Какие продукты покупать в августе
Промо
Какие продукты покупать в августе Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку
Какие продукты покупать в августе
Промо

Какие продукты покупать в августе
Где брать арбузы и не поздно ли еще делать окрошку

В парке Горького появится общественный огород. Все лето там можно выращивать овощи, зелень и цветы
3 июня 2021

В парке Горького появится общественный огород. Все лето там можно выращивать овощи, зелень и цветы

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет на теплоходе
обновлено15 августа 2021

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет на теплоходе

В парке Горького появится зеркальный комплекс для занятий спортом
12 мая 2021

В парке Горького появится зеркальный комплекс для занятий спортом

Парк Горького запустит проект по защите птиц, проживающих на территории парка
29 марта 2021

Парк Горького запустит проект по защите птиц, проживающих на территории парка

обновлено27 марта 2021

У Парка Горького загорелся склад. Пожар потушили примерно через полчаса

5 марта 2021

Парк Горького вместе с Центром испанского языка и культуры ESP Club Moscú запустят бесплатные онлайн-курсы испанского

Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами
16 февраля 2021

Рядом с парком Горького построят центр с конференц-залами и коворкингами

«Рестопаркинг» в парке Горького снова заработал. Там появился вход прямо с катка
16 декабря 2020

«Рестопаркинг» в парке Горького снова заработал. Там появился вход прямо с катка

«Сделано в Москве»: В парке Горького расскажут о креативных индустриях города
4 сентября 2020

«Сделано в Москве»: В парке Горького расскажут о креативных индустриях города

2 августа 2020

В парке Горького пройдет фестиваль экспериментальных искусств

2 августа 2020

«Импресарио» проведет танцевальный аудиотур

«Гараж» объявил программу своего летнего кинотеатра

Кинотеатр в парке Горького готов принимать гостей с 1 августа

«Гараж» объявил программу своего летнего кинотеатра

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой

В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира

Тренировки с Nike в парке Горького возвращаются

На футбольном поле и с социальной дистанцией

Тренировки с Nike в парке Горького возвращаются

Путешествия, творчество и друзья: Парк Горького запускает детский онлайн-лагерь

Как безопасно и увлекательно провести лето

Путешествия, творчество и друзья: Парк Горького запускает детский онлайн-лагерь

«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»

Четырех с половиной метровый детский конструктор от казахского художника

«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы

Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»

Москва на карантине: Фоторепортаж

Москва на карантине: ФоторепортажПустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег

Москва на карантине: Фоторепортаж

Москва на карантине: Фоторепортаж
Пустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег

В Москве закрыли крупные парки

Рассказываем, на какие территории еще можно пробраться

В Москве закрыли крупные парки

Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу

Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется

Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу

«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков

Гостей ждут курсы по архитектуре, фотографии и современному искусству

«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков

Сколько Москва потратит на Новый год

И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние

Сколько Москва потратит на Новый год

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
И чем еще можно заняться в московских парках зимой

Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября

Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой

Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября

Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»

До этого его площадкой традиционно становился парк Горького

Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»

«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького

Перестановки пройдут в ближайший месяц

«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

Специальную программу подготовили 12 парков

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза

Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов

Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза

«Вышка» отметит день рождения лекциями и концертом Тимы Белорусских в парке Горького

На праздник 5 сентября приглашены только студенты и выпускники

«Вышка» отметит день рождения лекциями и концертом Тимы Белорусских в парке Горького

В парке Горького пройдет четвертый фестиваль изобретателей

В этом году его посвятят проблемам окружающей среды

В парке Горького пройдет четвертый фестиваль изобретателей

«Ростех» проведет в парке Горького фестиваль дронов

Он пройдет в выходные — 24 и 25 августа

«Ростех» проведет в парке Горького фестиваль дронов

Что делать на первом фестивале Delivery Fest
Что делать на первом фестивале Delivery Fest Джон Ньюман и еда в парке Горького 24 августа
Что делать на первом фестивале Delivery Fest

Что делать на первом фестивале Delivery Fest
Джон Ньюман и еда в парке Горького 24 августа

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

Delivery Fest объявил образовательную программу

Фуд-стартапы приглашаются на питчинг проектов

Delivery Fest объявил образовательную программу

Мэрия потратила на фестивали в парке Горького в протестные выходные 13 миллионов рублей

«Бургерфест» и «Шашлык Live» проводила компания «Инсталл Профи»

Мэрия потратила на фестивали в парке Горького в протестные выходные 13 миллионов рублей

Парк Горького объявил о третьем фестивале в день митинга

Помимо мясного, там состоятся фестивали циркового искусства и хип-хоп-культуры

Парк Горького объявил о третьем фестивале в день митинга

В парке Горького в день митинга снова пройдет мясной фестиваль

Группа OQJAV уже опровергла свое участие в мероприятии

В парке Горького в день митинга снова пройдет мясной фестиваль

Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира
Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира Какие события, кроме праздников шашлыка и бургеров, собрали больше всего зрителей за последний год
Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира

Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира
Какие события, кроме праздников шашлыка и бургеров, собрали больше всего зрителей за последний год

Фестиваль шашлыка cтал одним из «самых многочисленных в мире». Что об этом говорят в соцсетях

По данным мэрии, во второй день «Шашлык Live» в парке Горького посетили 305 тысяч человек

Фестиваль шашлыка cтал одним из «самых многочисленных в мире». Что об этом говорят в соцсетях

Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают

Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов

Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают

В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева

Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко

В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева

В парке Горького проведут фестиваль бургеров

В субботу там отпразднуют Международный день гамбургера

В парке Горького проведут фестиваль бургеров

Открыт прием заявок на разработку концепции Garage Screen в 2020 году

Новый павильон откроется весной 2020 года в парке Горького

Открыт прием заявок на разработку концепции Garage Screen в 2020 году

В парке Горького выставят копию Bugatti Chiron, сделанную из лего

Модель может развивать скорость до 20 километров в час

В парке Горького выставят копию Bugatti Chiron, сделанную из лего

Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)

Скульптуру установили к первому концерту артиста в России. Он оставил на ней автограф

Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

На празднике представят две новые площадки

«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами

Новое арт-пространство в парке Горького, посвященное тишине

Проект обращает внимание на возможность сохранять тихие места в городе

Новое арт-пространство в парке Горького, посвященное тишине

Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы

Об истории еды в городе москвичи будут узнавать по субботам

Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы

В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest

Гостей ждет ярмарка уличной еды, дизайн-маркет, мастер-классы, танцы и лекции

В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest

У парка Горького откроется площадка Tele2 с бесплатными концертами, лекциями и кинопоказами

В прошлом году такой же онлайн-парк открыли на Хохловской площади

У парка Горького откроется площадка Tele2 с бесплатными концертами, лекциями и кинопоказами

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу

Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»

В Москве открылся кинофестиваль «Французские каникулы»

Смотр французских фильмов продлится до августа

В Москве открылся кинофестиваль «Французские каникулы»

В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ

Первое занятие состоится 1 июля

В парке Горького пройдут лекции преподавателей журфака МГУ

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