В парке Горького появится общественный огород. Все лето там можно выращивать овощи, зелень и цветы
Парк Горького вместе с Центром испанского языка и культуры ESP Club Moscú запустят бесплатные онлайн-курсы испанского
«Гараж» объявил программу своего летнего кинотеатра
Кинотеатр в парке Горького готов принимать гостей с 1 августа
В парке Горького откроется круглосуточный «Рестопаркинг» с фудтраками разных кухонь мира
Проект братьев Васильчуков будет работать даже зимой
Путешествия, творчество и друзья: Парк Горького запускает детский онлайн-лагерь
Как безопасно и увлекательно провести лето
«Трансформер»: Новая инсталляция напротив «Гаража»
Четырех с половиной метровый детский конструктор от казахского художника
Fields перенес фестиваль на август 2021 года. Площадками станут парк Горького, Третьяковка и «Гараж»
Участникам обещают рейв городского масштаба в центре столицы
Москва на карантине: Фоторепортаж Пустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег
Акцию «Ночь на катке» посвятят карнавалу
Вечером 28 февраля за выход на лед платить не придется
«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков
Гостей ждут курсы по архитектуре, фотографии и современному искусству
Сколько Москва потратит на Новый год
И почему оформление подорожало, хотя конструкции использовали прошлогодние
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Каток в парке Горького оформят в стиле авангард. Он откроется 22 ноября
Пользователи Tele2 смогут купить билеты со скидкой
Московский выпускной пройдет в следующем году в «Лужниках»
До этого его площадкой традиционно становился парк Горького
«РБК»: Мэрия назначит новых директоров «Зарядья» и парка Горького
Перестановки пройдут в ближайший месяц
Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты
Специальную программу подготовили 12 парков
Редакции DOXA запретили писать политзаключенным на Дне Вышки. Это якобы нарушает нейтралитет вуза
Вместе этого журналисты расскажут о своей кампании в поддержку задержанных студентов
«Вышка» отметит день рождения лекциями и концертом Тимы Белорусских в парке Горького
На праздник 5 сентября приглашены только студенты и выпускники
В парке Горького пройдет четвертый фестиваль изобретателей
В этом году его посвятят проблемам окружающей среды
Что делать на первом фестивале Delivery Fest
Джон Ньюман и еда в парке Горького 24 августа
В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall
На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов
Мэрия потратила на фестивали в парке Горького в протестные выходные 13 миллионов рублей
«Бургерфест» и «Шашлык Live» проводила компания «Инсталл Профи»
Парк Горького объявил о третьем фестивале в день митинга
Помимо мясного, там состоятся фестивали циркового искусства и хип-хоп-культуры
В парке Горького в день митинга снова пройдет мясной фестиваль
Группа OQJAV уже опровергла свое участие в мероприятии
Шашлыкуем: Крупнейшие фестивали мира Какие события, кроме праздников шашлыка и бургеров, собрали больше всего зрителей за последний год
Фестиваль шашлыка cтал одним из «самых многочисленных в мире». Что об этом говорят в соцсетях
По данным мэрии, во второй день «Шашлык Live» в парке Горького посетили 305 тысяч человек
Парк Горького анонсировал фестиваль шашлыка. Приглашенные музыканты про свое участие даже не знают
Организаторы обещали выступления «Браво» и Tequilajazzz, но группы сообщили, что не планировали концертов
В парке Горького пройдет ретроспектива фильмов погибшего документалиста Александра Расторгуева
Год назад он был убит в Африке вместе с коллегами Орханом Джемалем и Кириллом Радченко
В парке Горького проведут фестиваль бургеров
В субботу там отпразднуют Международный день гамбургера
Открыт прием заявок на разработку концепции Garage Screen в 2020 году
Новый павильон откроется весной 2020 года в парке Горького
В парке Горького выставят копию Bugatti Chiron, сделанную из лего
Модель может развивать скорость до 20 километров в час
Эд Ширан у гигантской фигуры Эда Ширана в парке Горького (обновлено)
Скульптуру установили к первому концерту артиста в России. Он оставил на ней автограф
«Музеон» отметит день рождения театральными перформансами, шахматным турниром и диджей-сетами
На празднике представят две новые площадки
Новое арт-пространство в парке Горького, посвященное тишине
Проект обращает внимание на возможность сохранять тихие места в городе
Delivery Club организует бесплатные экскурсии по гастрономическим местам Москвы
Об истории еды в городе москвичи будут узнавать по субботам
В парке Горького пройдет японский фестиваль J-Fest
Гостей ждет ярмарка уличной еды, дизайн-маркет, мастер-классы, танцы и лекции
У парка Горького откроется площадка Tele2 с бесплатными концертами, лекциями и кинопоказами
В прошлом году такой же онлайн-парк открыли на Хохловской площади
Летнюю футбольную программу Nike завершит концерт «Обладает»
Также гостей ждет награждение победителей турнира и трансляция матча по женскому футболу
В Москве открылся кинофестиваль «Французские каникулы»
Смотр французских фильмов продлится до августа