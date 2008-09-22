Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...