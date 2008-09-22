«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы
Барселона - 10 желаний В Барселоне мы были не первый раз, поэтому в эту поездку не стали строить планы что-то увидеть или где-то побывать, просто не спеша, исполняли свои сиюминутные желания, пусть иногда и абсолютно безрассудные. И знаете, это приятно.
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
Маленький большой Грац Только, пожалуйста, не бегите после прочтения этой ерунды покупать билеты в Грац. Пожалуй, если вы будете где-нибудь поблизости - неплохо бы заехать на денек и сюда. Например, если вы в Венеции (6 часов на поезде от Граца). Или, предположим, в Будапеште или Братиславе (6 и 4 ч. соответсвенно). Или на худой конец, в Вене (2 часа). Планировать целенаправленные поездки в такие места...
Видно всем! FS представляет обзор лучших смотровых площадок мира. Эти площадки переворачивают представление об архитектуре и законах гравитации. Они расположены на горнолыжных курортах Европы, в джунглях Азии и в деловой застройке Мельбурна. Они висят в открытом воздухе над городами и каньонами, торчат из высоток и карабкаются прямо по стенам зданий.
Оползневое озеро в Пакистане Пять месяцев назад, 4 января 2010 года, в отдаленной долине реки Хунза в северной части Пакистана сильнейший оползень похоронил деревню Аттабад, уничтожив 26 домов, убив 20 человек и перекрыв реку Хунза. По мере роста новообразовавшегося озера власти поспешили эвакуировать местных жителей и помочь пострадавшим от оползня. Сейчас образовавшееся озеро составляет 91 метр в глубину и 16 км...
Mountainboard. Летний сноуборд Не раз, проезжая на этой доске по улице, вы услышите фразу типа "Вау, смотри какой скейт!". Да, маунтинборд, или по-другому, "горная доска", ещё не на столько известен, как скейт или сноуборд. Но и намного более популярен, нежели в далёком 1992 году.
Короткая экскурсия в Иран Иран в последние несколько лет не сходит со страниц политических газет и журналов, спамящих читателей рассуждениями о ядерной политике исламских фундаменталистов. Однако мы посмотрим на него с той стороны, где политике нет места, и о которой знают не так уж многие из нас.
5642 над уровнем моря г.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.
Экстрим-гид по Хакасии Ездить в Хакасию можно зимой и летом. Начну с зимы.
Хан-Тенгри Пик Хан-Тенгри – одно из самых ярких впечатлений моего лета!