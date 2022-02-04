Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
Футболки, худи и свитшоты KM20 и Гоши Рубчинского
Коллекцию «ГР-Униформа» подготовили к десятилетию магазина
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Создатель рейвов «Восточный удар» обвинил Гошу Рубчинского в нарушении авторских прав
Логотип проекта использовали при создании одежды без согласования с организаторами фестиваля
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«Друг вдруг враг»: Гоша Рубчинский в Зале свободы Дневник The Village с показа Рубчинского в Екатеринбурге
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Рубчинский опроверг информацию о коллаборации с Канье Уэстом
Накануне СМИ написали, что Рубчинский создаст линию одежды вместе с Канье Уэстом
Гоша Рубчинский создаст линию одежды вместе с Канье Уэстом
Переговоры о сотрудничестве прошли в минувшие выходные в Москве
Канье Уэст встретился в Москве с Гошей Рубчинским
По информации СМИ, рэпер и дизайнер обсуждали деловые вопросы
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