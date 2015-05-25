Artplay стал первым креативным технопарком Москвы
Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку
Artplay стал первым креативным технопарком Москвы Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку
Сколько российских фильмов получили господдержку и окупились
Минкультуры и Фонд кино впервые опубликовали список картин, которые они финансировали
Сколько российских фильмов получили господдержку и окупились Минкультуры и Фонд кино впервые опубликовали список картин, которые они финансировали
Ввести квоту на российское вино в магазинах и ресторанах
Крымские виноградари просят власти поддержать отечественного производителя
Ввести квоту на российское вино в магазинах и ресторанах Крымские виноградари просят власти поддержать отечественного производителя
Глава Минфина заявил об излишней поддержке россиян государством
Антон Силуанов считает, что социальную помощь получают слишком много граждан
Глава Минфина заявил об излишней поддержке россиян государством Антон Силуанов считает, что социальную помощь получают слишком много граждан
Правительство планирует создать центры оказания услуг для бизнеса
Они будут работать по принципу одного окна
Правительство планирует создать центры оказания услуг для бизнеса Они будут работать по принципу одного окна
Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино
При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза
Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза
Правительство сократило финансирование российских университетов по проекту «5–100»
В 2017 году на вузы потратят 10,6 миллиарда рублей
Правительство сократило финансирование российских университетов по проекту «5–100» В 2017 году на вузы потратят 10,6 миллиарда рублей
Вузам урежут финансирование до 2020 года
Затраты на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений могут сократить на 12,7 миллиарда рублей
Вузам урежут финансирование до 2020 года Затраты на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений могут сократить на 12,7 миллиарда рублей
В России распределили 1,5 миллиарда рублей на поддержку малого бизнеса
Больше всего денег получат в Татарстане
В России распределили 1,5 миллиарда рублей на поддержку малого бизнеса Больше всего денег получат в Татарстане
Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей
Деньги получат представители 17 регионов России
Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей Деньги получат представители 17 регионов России
В России реформируют систему выплаты пособий по безработице
Минтруд хочет повысить суммы выплат и избавиться от «иждивенческого настроя» граждан
В России реформируют систему выплаты пособий по безработице Минтруд хочет повысить суммы выплат и избавиться от «иждивенческого настроя» граждан
Власти профинансируют фильмы о борьбе с экстремизмом
Тема противостояния террору стала одной из приоритетных для Минкультуры в 2016 году
Власти профинансируют фильмы о борьбе с экстремизмом Тема противостояния террору стала одной из приоритетных для Минкультуры в 2016 году
Обязать телеканалы и кинотеатры финансировать российское кино
В случае введения новых сборов финансирование отечественного кинематографа увеличится на 2–4 миллиарда в год
Обязать телеканалы и кинотеатры финансировать российское кино В случае введения новых сборов финансирование отечественного кинематографа увеличится на 2–4 миллиарда в год
Сколько НКО просят государство не мешать им работать
Больше трети общественных организаций пытается заручиться поддержкой властей, но сталкивается с безразличием
Сколько НКО просят государство не мешать им работать Больше трети общественных организаций пытается заручиться поддержкой властей, но сталкивается с безразличием
Банк «Югра» отказался от господдержки
Регуляторы посчитали поведение кредитного учреждения подозрительным и теперь придут в него с проверкой
Банк «Югра» отказался от господдержки Регуляторы посчитали поведение кредитного учреждения подозрительным и теперь придут в него с проверкой
Госпрограмма не помогла оживить ипотечное кредитование в России
Минфин уже начал исключать неактивные банки из программы по господдержке
Госпрограмма не помогла оживить ипотечное кредитование в России Минфин уже начал исключать неактивные банки из программы по господдержке
Правительство вновь скорректировало программу помощи ипотечным заёмщикам
До этого она была непонятна участникам рынка, из-за чего с весны удалось реструктуризовать лишь один ипотечный кредит
Правительство вновь скорректировало программу помощи ипотечным заёмщикам До этого она была непонятна участникам рынка, из-за чего с весны удалось реструктуризовать лишь один ипотечный кредит
Проблемным авиакомпаниям предложили покинуть рынок
Минэкономразвития считает, что правительству больше не стоит поддерживать должников
Проблемным авиакомпаниям предложили покинуть рынок Минэкономразвития считает, что правительству больше не стоит поддерживать должников
Субсидии по ипотеке увеличили до 700 миллиардов рублей
До этого сумма господдержки ограничивалась 400 миллиардами
Субсидии по ипотеке увеличили до 700 миллиардов рублей До этого сумма господдержки ограничивалась 400 миллиардами
Получающие гранты НКО уличили в связи с госорганами
Эксперты Transparency International раскритиковали российскую систему распределения господдержки