вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Artplay стал первым креативным технопарком Москвы

Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку

0
Новости

Artplay стал первым креативным технопарком Москвы Резиденты центра дизайна могут рассчитывать на господдержку

Новости

Сколько российских фильмов получили господдержку и окупились

Минкультуры и Фонд кино впервые опубликовали список картин, которые они финансировали

0
Новости

Сколько российских фильмов получили господдержку и окупились Минкультуры и Фонд кино впервые опубликовали список картин, которые они финансировали

Новости

Ввести квоту на российское вино в магазинах и ресторанах

Крымские виноградари просят власти поддержать отечественного производителя

0
Новости

Ввести квоту на российское вино в магазинах и ресторанах Крымские виноградари просят власти поддержать отечественного производителя

Новости

Глава Минфина заявил об излишней поддержке россиян государством

Антон Силуанов считает, что социальную помощь получают слишком много граждан

0
Новости

Глава Минфина заявил об излишней поддержке россиян государством Антон Силуанов считает, что социальную помощь получают слишком много граждан

Новости

Правительство планирует создать центры оказания услуг для бизнеса

Они будут работать по принципу одного окна

0
Правительство планирует создать центры оказания услуг для бизнеса
Новости

Правительство планирует создать центры оказания услуг для бизнеса Они будут работать по принципу одного окна

Новости

Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино

При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза

0
Новости

Минкультуры почти в два раза сократит поддержку игрового кино При этом максимальная планка субсидии на дебютное кино снизилась в полтора раза

Ситуация

Правительство сократило финансирование российских университетов по проекту «5–100»

В 2017 году на вузы потратят 10,6 миллиарда рублей

1
Ситуация

Правительство сократило финансирование российских университетов по проекту «5–100» В 2017 году на вузы потратят 10,6 миллиарда рублей

Образование

Вузам урежут финансирование до 2020 года

Затраты на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений могут сократить на 12,7 миллиарда рублей

4
Образование

Вузам урежут финансирование до 2020 года Затраты на повышение конкурентоспособности высших учебных заведений могут сократить на 12,7 миллиарда рублей

Новости

В России распределили 1,5 миллиарда рублей на поддержку малого бизнеса

Больше всего денег получат в Татарстане

0
Новости

В России распределили 1,5 миллиарда рублей на поддержку малого бизнеса Больше всего денег получат в Татарстане

Новости

Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей

Деньги получат представители 17 регионов России

0
Новости

Власти направят почти 800 миллионов рублей на борьбу с безработицей Деньги получат представители 17 регионов России

Новости

В России реформируют систему выплаты пособий по безработице

Минтруд хочет повысить суммы выплат и избавиться от «иждивенческого настроя» граждан

0
Новости

В России реформируют систему выплаты пособий по безработице Минтруд хочет повысить суммы выплат и избавиться от «иждивенческого настроя» граждан

Ситуация

Власти профинансируют фильмы о борьбе с экстремизмом

Тема противостояния террору стала одной из приоритетных для Минкультуры в 2016 году

0
Ситуация

Власти профинансируют фильмы о борьбе с экстремизмом Тема противостояния террору стала одной из приоритетных для Минкультуры в 2016 году

Новости

Обязать телеканалы и кинотеатры финансировать российское кино

В случае введения новых сборов финансирование отечественного кинематографа увеличится на 2–4 миллиарда в год

2
Новости

Обязать телеканалы и кинотеатры финансировать российское кино В случае введения новых сборов финансирование отечественного кинематографа увеличится на 2–4 миллиарда в год

Ситуация

Сколько НКО просят государство не мешать им работать

Больше трети общественных организаций пытается заручиться поддержкой властей, но сталкивается с безразличием

0
Ситуация

Сколько НКО просят государство не мешать им работать Больше трети общественных организаций пытается заручиться поддержкой властей, но сталкивается с безразличием

Новости

Банк «Югра» отказался от господдержки

Регуляторы посчитали поведение кредитного учреждения подозрительным и теперь придут в него с проверкой

1
Новости

Банк «Югра» отказался от господдержки Регуляторы посчитали поведение кредитного учреждения подозрительным и теперь придут в него с проверкой

Новости

Госпрограмма не помогла оживить ипотечное кредитование в России

Минфин уже начал исключать неактивные банки из программы по господдержке

0
Новости

Госпрограмма не помогла оживить ипотечное кредитование в России Минфин уже начал исключать неактивные банки из программы по господдержке

Новости

Правительство вновь скорректировало программу помощи ипотечным заёмщикам

До этого она была непонятна участникам рынка, из-за чего с весны удалось реструктуризовать лишь один ипотечный кредит

0
Новости

Правительство вновь скорректировало программу помощи ипотечным заёмщикам До этого она была непонятна участникам рынка, из-за чего с весны удалось реструктуризовать лишь один ипотечный кредит

Новости

Проблемным авиакомпаниям предложили покинуть рынок

Минэкономразвития считает, что правительству больше не стоит поддерживать должников

2
Новости

Проблемным авиакомпаниям предложили покинуть рынок Минэкономразвития считает, что правительству больше не стоит поддерживать должников

Новости

Субсидии по ипотеке увеличили до 700 миллиардов рублей

До этого сумма господдержки ограничивалась 400 миллиардами

0
Новости

Субсидии по ипотеке увеличили до 700 миллиардов рублей До этого сумма господдержки ограничивалась 400 миллиардами

Новости

Получающие гранты НКО уличили в связи с госорганами

Эксперты Transparency International раскритиковали российскую систему распределения господдержки

0
Новости

Получающие гранты НКО уличили в связи с госорганами Эксперты Transparency International раскритиковали российскую систему распределения господдержки

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ