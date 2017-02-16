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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено)

Хоть откуда-то Путина убрали

Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено)

«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский

Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины

«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

Серые коробки хотят превратить в произведения искусства

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками

Геометрически абстрактного Алексея Кио встретят вечеринкой

«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками

В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом

Не то из-за новых правил, не то для обновления штукатурки

В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом

Уличные художники выпустят граффити-азбуку

Подобный проект реализовали в Европе десять лет назад

Уличные художники выпустят граффити-азбуку

Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки

Работы пообещали восстановить

Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки

Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями

В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем

Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями

Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве

В городе закрасили уже несколько известных работ

Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве

Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити

Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад

Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

«Я винчу Москву» от художника Zoom

Работа появилась в Подкопаевском переулке

«Я винчу Москву» от художника Zoom

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»

До этого со здания сняли панели с хохломой

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»

«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы

Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»

«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы

Власти потребовали удалить граффити с портретом друга Тимати в центре Москвы

Изображение с Ратмиром Шишковым закрасили вчера вечером

Власти потребовали удалить граффити с портретом друга Тимати в центре Москвы

В творческом квартале Vernissage пройдет вечеринка уличных художников

Весь день на мероприятии будет играть рэгги

В творческом квартале Vernissage пройдет вечеринка уличных художников

«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета

Художники из арт-группы «Явь» хотели изобразить рисунок на улице, но прохожие забросали их снежками

«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета

Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов

В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках

Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов

Граффити с Человеком-пауком в память о Стэне Ли

Изображение появилось возле станции метро «Борисово»

Граффити с Человеком-пауком в память о Стэне Ли

Сергей Кузнецов — о некачественных граффити на улицах Москвы

Главный архитектор раскритиковал новый стрит-арт на Волхонке

Сергей Кузнецов — о некачественных граффити на улицах Москвы

Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»

Стрит-арт стал совместным проектом художника и футбольного клуба

Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»

Шепард Фейри: «Все лучшее американцы воруют у других, и я тоже»
Шепард Фейри: «Все лучшее американцы воруют у других, и я тоже» Интервью с художником и создателем марки Obey накануне открытия выставки в Москве
Шепард Фейри: «Все лучшее американцы воруют у других, и я тоже»

Шепард Фейри: «Все лучшее американцы воруют у других, и я тоже»
Интервью с художником и создателем марки Obey накануне открытия выставки в Москве

«2ГИС» добавил граффити на карты городов России

На картах появилось около 300 объектов стрит-арта

«2ГИС» добавил граффити на карты городов России

Граффити с Черчесовым, Акинфеевым и Дзюбой в центре Москвы

Изображения появились на Садовнической улице

Граффити с Черчесовым, Акинфеевым и Дзюбой в центре Москвы

«Я живу на родине российских граффити»

«Я живу на родине российских граффити»Жители спального района Екатеринбурга — о стрит-арте, взрывах у дома и кабельном ТВ 90-х

«Я живу на родине российских граффити»

«Я живу на родине российских граффити»
Жители спального района Екатеринбурга — о стрит-арте, взрывах у дома и кабельном ТВ 90-х

Граффити с солистом Linkin Park в Петербурге

Рисунок появился во дворе дома на Богатырском проспекте

Граффити с солистом Linkin Park в Петербурге

«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов

В серию включили 23 модели спортивных носков

«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов

Граффити с жующими болельщиками в кокошниках на юго-востоке Москвы

Художник Алекс Мелентьев запечатлел главный интернет-мем воскресного матча Россия — Испания

Граффити с жующими болельщиками в кокошниках на юго-востоке Москвы

Граффити «Ты просто космос, Стас» с тренером сборной России

Авторами работы стали художники из петербургского проекта HoodGraff, в создании рисунка принял участие Сергей Шнуров

Граффити «Ты просто космос, Стас» с тренером сборной России

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом

Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля

ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом

«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью
«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту
«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью

«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью
Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту

Граффитисты — о новом законе против стрит-арта
Граффитисты — о новом законе против стрит-арта Должны ли собственники дома платить за граффити на нем
Граффитисты — о новом законе против стрит-арта

Граффитисты — о новом законе против стрит-арта
Должны ли собственники дома платить за граффити на нем

Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян

Художников обяжут закрашивать не согласованные с властями граффити

Если они этого не сделают, ответственность за размещение картины ляжет на собственника здания

Художников обяжут закрашивать не согласованные с властями граффити

ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси

В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника

ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси

«Атриум» станет полотном для всемирно известных уличных художников

Куратором проекта выступает Покрас Лампас

«Атриум» станет полотном для всемирно известных уличных художников

Из-за ЧМ-2018 в Москве изменят правила размещения рекламных граффити

На маршрутах проезда команд должна располагаться реклама только официальных спонсоров

Из-за ЧМ-2018 в Москве изменят правила размещения рекламных граффити

В арт-пространстве Deerupt расскажут о граффити, электромузыке и заработке художников

А также о 3D-графике и методах ручной печати

В арт-пространстве Deerupt расскажут о граффити, электромузыке и заработке художников

Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну
Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну Сколько зарабатывают на стрит-арте художники Нью-Йорка и Москвы
Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну

Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну
Сколько зарабатывают на стрит-арте художники Нью-Йорка и Москвы

В Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро

Работу создали участники арт-группы «Явь»

В Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро

Граффити с Петром Павленским в Петербурге

Работу создал художник Владимир Абих

Граффити с Петром Павленским в Петербурге

Полиция просит усилить ответственность за вандализм в метро

Также полицейские пожаловались на нехватку полномочий в борьбе с вандалами

Полиция просит усилить ответственность за вандализм в метро

Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»
Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика» Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»

Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика»
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

На «Винзаводе» пройдет выставка Миши Most

Она откроется 6 сентября

На «Винзаводе» пройдет выставка Миши Most

В Екатеринбурге появился невидимый памятник подлодке «Курск»

Граффити видно только во время дождя

В Екатеринбурге появился невидимый памятник подлодке «Курск»

Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта

Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта
И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах

В «Музеоне» пройдет фестиваль уличного искусства «30 граней тебя»

Событие проходит в парке уже во второй раз

В «Музеоне» пройдет фестиваль уличного искусства «30 граней тебя»

На «Флаконе» пройдет граффити-фестиваль Cans & Friends

Мероприятие состоится 25 июня

На «Флаконе» пройдет граффити-фестиваль Cans & Friends

В Москве пройдет выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета»

Работы выставят в галерее «Электромузей в Ростокино»

В Москве пройдет выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета»

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»

Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»

В Москве пройдет экспериментальная выставка «Комиксы в граффити»

Представленные на экспозиции холсты высотой с человеческий рост напоминают страницы комиксов

В Москве пройдет экспериментальная выставка «Комиксы в граффити»

На Волхонке открыли граффити с Кутузовым

Площадь рисунка составляет порядка 400 квадратных метров

На Волхонке открыли граффити с Кутузовым

Современное искусство на перекрашенных городских стенах в инстаграме «Таджик Ротко»
Современное искусство на перекрашенных городских стенах в инстаграме «Таджик Ротко» Как закрашенные коммунальными службами граффити сравнивают с работами абстрактного импрессиониста
Современное искусство на перекрашенных городских стенах в инстаграме «Таджик Ротко»

Современное искусство на перекрашенных городских стенах в инстаграме «Таджик Ротко»
Как закрашенные коммунальными службами граффити сравнивают с работами абстрактного импрессиониста

Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»

Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»

Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»

Фестиваль «Стенограффия» открыл конкурс эскизов

Фестиваль уличного искусства принимает эскизы

Фестиваль «Стенограффия» открыл конкурс эскизов

На заводе «Кристалл» откроют мастерскую стрит-арт-проектов граффити-агентства FGA

Занятия в ней проведут Дмитрий Аске, Анатолий Акуе, Покрас Лампас, Марат Морик, Андрей Абер и другие

На заводе «Кристалл» откроют мастерскую стрит-арт-проектов граффити-агентства FGA

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ