Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено)
Хоть откуда-то Путина убрали
«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов
Серые коробки хотят превратить в произведения искусства
«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками
Геометрически абстрактного Алексея Кио встретят вечеринкой
В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом
Не то из-за новых правил, не то для обновления штукатурки
Уличные художники выпустят граффити-азбуку
Подобный проект реализовали в Европе десять лет назад
Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки
Работы пообещали восстановить
Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями
В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем
Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве
В городе закрасили уже несколько известных работ
Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити
Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити
Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»
До этого со здания сняли панели с хохломой
«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы
Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»
Власти потребовали удалить граффити с портретом друга Тимати в центре Москвы
Изображение с Ратмиром Шишковым закрасили вчера вечером
В творческом квартале Vernissage пройдет вечеринка уличных художников
Весь день на мероприятии будет играть рэгги
«Пересядь на российский фаервол»: Макет граффити об изоляции российского интернета
Художники из арт-группы «Явь» хотели изобразить рисунок на улице, но прохожие забросали их снежками
Граффити «Я буду петь свою музыку» против отмены концертов
В Петербурге художники установили скульптуру микрофона в наручниках
Граффити с Человеком-пауком в память о Стэне Ли
Изображение появилось возле станции метро «Борисово»
Сергей Кузнецов — о некачественных граффити на улицах Москвы
Главный архитектор раскритиковал новый стрит-арт на Волхонке
Разрисованная Покрасом Лампасом площадь перед стадионом «Локомотив»
Стрит-арт стал совместным проектом художника и футбольного клуба
Шепард Фейри: «Все лучшее американцы воруют у других, и я тоже» Интервью с художником и создателем марки Obey накануне открытия выставки в Москве
«2ГИС» добавил граффити на карты городов России
На картах появилось около 300 объектов стрит-арта
Граффити с Черчесовым, Акинфеевым и Дзюбой в центре Москвы
Изображения появились на Садовнической улице
«Я живу на родине российских граффити»Жители спального района Екатеринбурга — о стрит-арте, взрывах у дома и кабельном ТВ 90-х
«Я живу на родине российских граффити» Жители спального района Екатеринбурга — о стрит-арте, взрывах у дома и кабельном ТВ 90-х
Граффити с солистом Linkin Park в Петербурге
Рисунок появился во дворе дома на Богатырском проспекте
«Уличные»: Коллекция носков от St. Friday Socks и граффитистов
В серию включили 23 модели спортивных носков
Граффити с жующими болельщиками в кокошниках на юго-востоке Москвы
Художник Алекс Мелентьев запечатлел главный интернет-мем воскресного матча Россия — Испания
Граффити «Ты просто космос, Стас» с тренером сборной России
Авторами работы стали художники из петербургского проекта HoodGraff, в создании рисунка принял участие Сергей Шнуров
ЦУМ и adidas организуют диджей-сеты и футбольные турниры под открытым небом
Арт-объекты фестиваль простоят на площади перед ЦУМом до 15 июля
«Стой, сука, стрелять буду»: Как художник нарисовал котика и попал под статью Петербургский тату-мастер и граффитист Донат Чинов — об уголовном деле за рисунок на железнодорожном мосту
Граффитисты — о новом законе против стрит-арта Должны ли собственники дома платить за граффити на нем
Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Художников обяжут закрашивать не согласованные с властями граффити
Если они этого не сделают, ответственность за размещение картины ляжет на собственника здания
ЦДХ открыл предпродажу билетов на первую в России выставку Бэнкси
В Москву привезут около 100 экспонатов британского художника
«Атриум» станет полотном для всемирно известных уличных художников
Куратором проекта выступает Покрас Лампас
Из-за ЧМ-2018 в Москве изменят правила размещения рекламных граффити
На маршрутах проезда команд должна располагаться реклама только официальных спонсоров
В арт-пространстве Deerupt расскажут о граффити, электромузыке и заработке художников
А также о 3D-графике и методах ручной печати
Как муралы помогают продавать недвижимость и любить страну Сколько зарабатывают на стрит-арте художники Нью-Йорка и Москвы
В Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро
Работу создали участники арт-группы «Явь»
Полиция просит усилить ответственность за вандализм в метро
Также полицейские пожаловались на нехватку полномочий в борьбе с вандалами
Сильный ветер, продажи транспортных колец и пожар на рынке «Синдика» Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
В Екатеринбурге появился невидимый памятник подлодке «Курск»
Граффити видно только во время дождя
Казус Лизетты: Как Петроградская сторона стала галереей паблик-арта И почему жители этого района Петербурга недовольны росписями на брандмауэрах
В «Музеоне» пройдет фестиваль уличного искусства «30 граней тебя»
Событие проходит в парке уже во второй раз
В Москве пройдет выставка «Искусство и город: Граффити в эпоху интернета»
Работы выставят в галерее «Электромузей в Ростокино»
В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»
Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити
В Москве пройдет экспериментальная выставка «Комиксы в граффити»
Представленные на экспозиции холсты высотой с человеческий рост напоминают страницы комиксов
На Волхонке открыли граффити с Кутузовым
Площадь рисунка составляет порядка 400 квадратных метров
Современное искусство на перекрашенных городских стенах в инстаграме «Таджик Ротко» Как закрашенные коммунальными службами граффити сравнивают с работами абстрактного импрессиониста
Граффити с участницей гонок на «Гелендвагене»
Рисунок создали участники петербургской арт-группы «Явь»
На заводе «Кристалл» откроют мастерскую стрит-арт-проектов граффити-агентства FGA
Занятия в ней проведут Дмитрий Аске, Анатолий Акуе, Покрас Лампас, Марат Морик, Андрей Абер и другие