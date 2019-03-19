Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено) Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено)
Хоть откуда-то Путина убрали
Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено) Хоть откуда-то Путина убрали
«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов
Серые коробки хотят превратить в произведения искусства
Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов Серые коробки хотят превратить в произведения искусства
«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками
Геометрически абстрактного Алексея Кио встретят вечеринкой
«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками Геометрически абстрактного Алексея Кио встретят вечеринкой
В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом
Не то из-за новых правил, не то для обновления штукатурки
В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом Не то из-за новых правил, не то для обновления штукатурки
Уличные художники выпустят граффити-азбуку
Подобный проект реализовали в Европе десять лет назад
Уличные художники выпустят граффити-азбуку Подобный проект реализовали в Европе десять лет назад
Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки
Работы пообещали восстановить
Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки Работы пообещали восстановить
Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями
В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем
Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем
Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве
В городе закрасили уже несколько известных работ
Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве В городе закрасили уже несколько известных работ
Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити
Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад
Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
«Я винчу Москву» от художника Zoom Работа появилась в Подкопаевском переулке
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено) Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать
В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити
Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе
В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»
До этого со здания сняли панели с хохломой
Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева» До этого со здания сняли панели с хохломой
«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы
Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»
«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»
Власти потребовали удалить граффити с портретом друга Тимати в центре Москвы
Изображение с Ратмиром Шишковым закрасили вчера вечером