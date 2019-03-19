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Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено)

Хоть откуда-то Путина убрали

Граффити, посвященное поправкам в Конституцию, закрасили. Оно продержалось два дня (обновлено)
Хоть откуда-то Путина убрали

«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский

Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины

«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

Серые коробки хотят превратить в произведения искусства

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов
Серые коробки хотят превратить в произведения искусства

«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками

Геометрически абстрактного Алексея Кио встретят вечеринкой

«Дом культур» откроет стрит-арт-выставку с урбанистическими сумерками
Геометрически абстрактного Алексея Кио встретят вечеринкой

В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом

Не то из-за новых правил, не то для обновления штукатурки

В Марьиной Роще закрасили граффити с корабликом
Не то из-за новых правил, не то для обновления штукатурки

Уличные художники выпустят граффити-азбуку

Подобный проект реализовали в Европе десять лет назад

Уличные художники выпустят граффити-азбуку
Подобный проект реализовали в Европе десять лет назад

Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки

Работы пообещали восстановить

Глава департамента СМИ и рекламы — об удалении граффити для обновления штукатурки
Работы пообещали восстановить

Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями

В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем

Около Головинского канала пройдет фестиваль малых рек с принт-маркетом и велоэкскурсиями
В программе — маркет от Veter Festival, концерт на станции метро «Войковская» и граффити-джем

Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве

В городе закрасили уже несколько известных работ

Покрас Лампас — о варварском удалении граффити в Москве
В городе закрасили уже несколько известных работ

Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити

Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад

Мурал художника Nootk на улице Гиляровского закрашивают из-за новых правил граффити
Он был создан во время фестиваля «Лучший город Земли» семь лет назад

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

«Я винчу Москву» от художника Zoom

Работа появилась в Подкопаевском переулке

«Я винчу Москву» от художника Zoom
Работа появилась в Подкопаевском переулке

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)

Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В Москве регламентировали нанесение граффити (обновлено)
Коммерческие рисунки запретили, а творческие работы теперь нужно согласовывать

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити

Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе

В «Сокольниках» бесплатно научат рисовать граффити
Помимо этого, гости смогут посетить соревнования по брейк-дансу и принять участие в панна-футболе

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»

До этого со здания сняли панели с хохломой

Граффити группы «Зачем» на фасаде бывшего «Симачева»
До этого со здания сняли панели с хохломой

«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы

Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»

«Зачем?»: Граффити-художники разрисовали мурал Покраса Лампаса в центре Москвы
Сначала на торце здания появился зеленый смайлик, а затем — надпись «Зачем»

Власти потребовали удалить граффити с портретом друга Тимати в центре Москвы

Изображение с Ратмиром Шишковым закрасили вчера вечером

Власти потребовали удалить граффити с портретом друга Тимати в центре Москвы
Изображение с Ратмиром Шишковым закрасили вчера вечером

В творческом квартале Vernissage пройдет вечеринка уличных художников

Весь день на мероприятии будет играть рэгги

В творческом квартале Vernissage пройдет вечеринка уличных художников
Весь день на мероприятии будет играть рэгги

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