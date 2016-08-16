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Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
Открытия недели

Кафе «Прогресс», новая «Сосна и Липа» и московский гастрофестиваль
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Рецепты шефов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Вегетарианское кафе-лаборатория Groot
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа
Вегетарианское кафе-лаборатория Groot
Место

Вегетарианское кафе-лаборатория Groot
Гамбургер из семян подсолнуха и конопли, буррито с ананасом и каша на миндальном молоке с финиками и чиа