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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Мамы — о запрете рекламы детских смесей
Мамы — о запрете рекламы детских смесей И о том, так ли хорошо грудное вскармливание
Мамы — о запрете рекламы детских смесей

Мамы — о запрете рекламы детских смесей
И о том, так ли хорошо грудное вскармливание

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

С какого возраста можно оставлять ребенка с няней?
С какого возраста можно оставлять ребенка с няней? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
С какого возраста можно оставлять ребенка с няней?

С какого возраста можно оставлять ребенка с няней?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания
Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания The Village подводит итоги Всемирной недели поддержки грудного вскармливания
Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания

Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания
The Village подводит итоги Всемирной недели поддержки грудного вскармливания

Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте?
Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте?

Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?

Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Запретить рекламу молочных смесей

Запрет необходим для пропагандирования грудного вскармливания

Запретить рекламу молочных смесей