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Мамы — о запрете рекламы детских смесей
Мамы — о запрете рекламы детских смесей И о том, так ли хорошо грудное вскармливание
Мамы — о запрете рекламы детских смесей

Мамы — о запрете рекламы детских смесей
И о том, так ли хорошо грудное вскармливание

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях

Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

«Кофемания» отменила запрет на кормление грудью после обвинений в соцсетях
Компания скорректирует правила для посетителей в течение недели

С какого возраста можно оставлять ребенка с няней?
С какого возраста можно оставлять ребенка с няней? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
С какого возраста можно оставлять ребенка с няней?

С какого возраста можно оставлять ребенка с няней?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания
Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания The Village подводит итоги Всемирной недели поддержки грудного вскармливания
Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания

Встать грудью: Молодые мамы — о своём опыте грудного вскармливания
The Village подводит итоги Всемирной недели поддержки грудного вскармливания

Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте?
Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте?

Допустимо ли кормить ребёнка грудью в общественном месте?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?

Нужно ли родителям спать вместе с младенцем?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Запретить рекламу молочных смесей

Запрет необходим для пропагандирования грудного вскармливания

Запретить рекламу молочных смесей
Запрет необходим для пропагандирования грудного вскармливания