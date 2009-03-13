Представитель NAI Becar — об обвинениях фитнес-клуба Мадонны в рейдерском захвате
В инвестиционной компании отвергают обвинения в захвате недвижимости
Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено)
Сейчас заведение приостановило работу
В Москве временно закрыли фитнес-клуб Мадонны
Причину приостановки его деятельности в компании не называют
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ Я отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...